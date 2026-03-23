Jurnalistul maghiar Szabolcs Panyi a publicat luni dimineață, transcrierea unei conversații telefonice dintre ministrul maghiar de externe, Péter Szijjártó, și omologul său rus, Serghei Lavrov , în februarie 2020. Conform transcrierii, Szijjártó i-a cerut ajutorul ministrului rus de externe înainte de alegerile slovace de atunci, în interesul guvernului social-democrat-naționalist condus de premierul Peter Pellegrini.

„Asta e o mare rugăminte”

Potrivit jurnalistului, a fost înregistrată următoarea conversație:

Péter Szijjártó: – Bună Szergej, acesta este Péter. Îți mulțumesc că ai vorbit cu mine. Dacă am înțeles bine, ești la München la conferință, nu?

Serghei Lavrov: – Da, sunt la München.

Szijjártó: – Nu vreau să vă deranjez, dar prim-ministrul m-a rugat să fac acest lucru pentru că avem o cerere foarte importantă de făcut. După cum știți, alegerile din Slovacia vor avea loc pe 29 februarie și este crucial pentru noi ca această coaliție să poată continua. Înțeleg că acest lucru poate suna ciudat venind din partea conservatorilor maghiari, dar sperăm ca social-democrații [să câștige], deoarece sunt singura forță rațională din politica slovacă care operează fără influență străină. Toate celelalte sunt practic finanțate de Soros . Dacă opoziția va câștiga, ar fi o tragedie pentru cooperarea central-europeană. De asemenea, este important ca Partidul Național Slovac al președintelui Camerei Danko să depășească pragul de 5%. Sperăm că vor reuși, dar singura șansă ca această coaliție să continue este dacă partidul de guvernământ va câștiga alegerile. Prim-ministrul Pellegrini a fost aici ieri și ne-a spus că, dacă prim-ministrul dumneavoastră l-ar găzdui, chiar și pentru o jumătate de oră, ar fi de mare ajutor în câștigarea alegerilor. Ne-a spus că acest lucru este mult mai important pentru societatea [slovacă] decât o călătorie la Washington.

De aceea ne-a rugat să vă întrebăm, dar ne-am întreba și dacă ar fi posibil să organizăm așa ceva, în care prim-ministrul dumneavoastră să-l găzduiască pe prim-ministrul slovac la Moscova cândva în februarie…

Lavrov: – Aceasta este o cerere importantă, dar o voi transmite prim-ministrului.

Szijjártó: – Înțeleg. Ar fi minunat dacă ați putea organiza acest lucru. Pellegrini ne-a cerut ajutorul în această chestiune, deoarece știe cât de bună este relația noastră și că și relația dintre președinții noștri este bună. De aceea ne-a încredințat această sarcină.

Lavrov: – Peter, voi transmite această solicitare astăzi și voi lua legătura cu tine imediat ce vor apărea evoluții.

Szijjártó: – Mulțumesc. Permiteți-mi să subliniez încă o dată cât de important este pentru noi ca această coaliție [din Slovacia] să poată continua. Dacă nu ar putea continua, nu există nicio șansă pentru o cooperare pragmatică în Europa Centrală și am pierde mult.

Lavrov: – Înțeleg.

Szijjártó: – Nu știi cât de recunoscător sunt pentru această conversație. Acesta este un semn de prietenie.

Lavrov: – Oricând, prietene. Toate cele bune.

Conform explicației lui Szabolcs Panyi, în conversația din februarie 2020, Szijjártó i-a cerut lui Lavrov să ajute coaliția condusă de Pellegrini să câștige alegerile, invitându-l pe premier la Moscova în ultimul moment – ceea ce ar putea fi un punct bun în ochii alegătorilor slovaci pro-ruși.

Partidul Pellegrini a pierdut alegerile și a ajuns în opoziție, iar Partidul Național Slovac nu a intrat în parlament. Cu toate acestea, Pellegrini este președintele Republicii Slovacia din 2024.

Jurnalistul, la rândul lui interceptat discutând despre Opoziție

După cum scrie jurnalistul, conversația ar fi fost fost înregistrată de serviciul național de securitate al unei țări a Uniunii Europene și acesta ar fi colaborat cu structura „pentru a-l intercepta pe ministrul de externe al Ungariei”.

Pe de altă parte, în presa maghiară a apărut și o altă înregistrare audio cu jurnalistul în care acesta vorbea cu o sursă despre relația sa de prietenie cu experta în afaceri externe a Partidului Tisza, Anita Orbán, pe care o ajută „în anumite chestiuni”.

Péter Szijjártó: „Sunt șocat”

Ca reacție, ministrul de externe, Péter Szijjártó, a declarat: „Sunt șocat că unul sau mai multe servicii secrete străine au interceptat convorbiri cu participarea activă a unui jurnalist maghiar”.

La scurt timp după articol, Viktor Orbán a anunțat că a instruit ministrul Justiției al Ungariei să ancheteze scadalul interceptărilor convorbirilor lui Szijjártó.