Prima pagină » Știri externe » Peter Magyar acuză că în guvernul ungar se distrug documente sensibile înainte de plecarea lui Viktor Orban

Peter Magyar acuză că în guvernul ungar se distrug documente sensibile înainte de plecarea lui Viktor Orban

Liderul partidului Tisza și viitorul premier al Ungariei, Peter Magyar, a anunțat vineri că a primit informații potrivit cărora documente sensibile din perioada guvernului condus de Viktor Orban sunt distruse. Acesta a făcut un apel la populație să semnaleze orice faptă de acest fel.
Diana Nunuț
17 apr. 2026, 16:10, Știri externe

Viitorul premier al Ungariei, Peter Magyar, a declarat vineri că partidul său a primit informații cum că documente sensibile din perioada administrației lui Viktor Orban sunt distruse.

Tisza a primit informații conform cărora se distrugeau documente în ministere, în instituții guvernamentale – inclusiv în Oficiul Național Judiciar – și în companii care au prosperat sub guvernarea lui Orbán, a spus Magyar.

„Primim tot mai multe informații privind distrugerea pe scară largă a documentelor din diverse ministere, instituții afiliate și companii apropiate de Fidesz”, a scris Magyar pe X.

„Oricine participă la astfel de activități criminale va fi pedepsit cu toată severitatea legii după formarea noului guvern”, a mai declarat Magyar într-un videoclip postat vineri pe Facebook.

Liderul partidului Tisza a îndemnat populația să semnaleze orice faptă de acest fel și a anunțat că a creat o platformă online unde oamenii pot lăsa sesizări anonime.

„Să oprim distrugerea documentelor care dovedesc responsabilitatea guvernului Orbán! Spune-ne dacă ai informații despre distrugerea documentelor (…) Haideți să colaborăm pentru a opri mafia care fuge!”, este mesajul care însoțește videoclipul publicat de Magyar pe Facebook.

Nu este pentru prima dată când Peter Magyar acuză că sunt distruse documente sensibile. Într-o conferință de presă susținută după alegerile parlamentare din 12 aprilie din Ungaria, el a acuzat că ministrul maghiar de externe distruge documente referitoare la sancțiunile UE.

„Distrug documente, iar asta nu îi va ajuta”, a spus el.

Péter Magyar a comparat acest lucru cu încercările de a distruge arhivele publice „exact ca în vechea eră comunistă”.

Recomandarea video

Ce facem în weekend în București / Lista evenimentelor
G4Media
Tabel ninsori | Care sunt cele 11 localități din România în care se întorc ninsorile + pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Gandul
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Cancan
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Prosport
Iranul anunță deschiderea totală a Strâmtorii Ormuz pentru navele comerciale, dar cu o condiție esențială/ Trump: „Am țipat la iranieni toată ziua”
Libertatea
Cristina Demetrescu avertizează: Această zodie va avea mari probleme de sănătate în această primăvară
CSID
1 gram echivalează cu 28.400 de litri de benzină. Vehiculul nuclear care promite autonomie uriașă
Promotor