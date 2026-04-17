Peter Magyar acuză că în guvernul ungar se distrug documente sensibile înainte de plecarea lui Viktor Orban

Viitorul premier al Ungariei, Peter Magyar, a declarat vineri că partidul său a primit informații cum că documente sensibile din perioada administrației lui Viktor Orban sunt distruse.

Tisza a primit informații conform cărora se distrugeau documente în ministere, în instituții guvernamentale – inclusiv în Oficiul Național Judiciar – și în companii care au prosperat sub guvernarea lui Orbán, a spus Magyar.

„Primim tot mai multe informații privind distrugerea pe scară largă a documentelor din diverse ministere, instituții afiliate și companii apropiate de Fidesz”, a scris Magyar pe X.

We are receiving increasing reports of large-scale document destruction from various ministries, affiliated institutions, and companies close to Fidesz. — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 17, 2026

„Oricine participă la astfel de activități criminale va fi pedepsit cu toată severitatea legii după formarea noului guvern”, a mai declarat Magyar într-un videoclip postat vineri pe Facebook.

Liderul partidului Tisza a îndemnat populația să semnaleze orice faptă de acest fel și a anunțat că a creat o platformă online unde oamenii pot lăsa sesizări anonime.

„Să oprim distrugerea documentelor care dovedesc responsabilitatea guvernului Orbán! Spune-ne dacă ai informații despre distrugerea documentelor (…) Haideți să colaborăm pentru a opri mafia care fuge!”, este mesajul care însoțește videoclipul publicat de Magyar pe Facebook.

Nu este pentru prima dată când Peter Magyar acuză că sunt distruse documente sensibile. Într-o conferință de presă susținută după alegerile parlamentare din 12 aprilie din Ungaria, el a acuzat că ministrul maghiar de externe distruge documente referitoare la sancțiunile UE.

„Distrug documente, iar asta nu îi va ajuta”, a spus el.

Péter Magyar a comparat acest lucru cu încercările de a distruge arhivele publice „exact ca în vechea eră comunistă”.