Magyar: Ministrul maghiar de externe distruge documente referitoare la sancțiunile UE

Ministrul maghiar de externe distruge documente referitoare la sancțiunile UE, a acuzat luni Péter Magyar, în timpul unei conferințe de presă după câștigarea alegerilor din Ungaria.
Magyar: Ministrul maghiar de externe distruge documente referitoare la sancțiunile UE
Foto: Hepta/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
13 apr. 2026, 15:49, Știri externe

Jurnaliștii de la The Guardian susțin că, la un moment dat în timpul conferinței de presă, Magyar a primit o hârtie cu un mesaj, ceea ce i-a întrerupt discursul.

El a făcut o pauză și le-a spus apoi reporterilor că a aflat că ministrul de externe al țării, Péter Szijjártó, se află, potrivit unor informații, la Ministerul Afacerilor Externe „distrugând documente care au legătură cu sancțiunile” împotriva Rusiei.

„Distrug documente, iar asta nu îi va ajuta”, a spus el.

Péter Magyar a comparat acest lucru cu încercările de a distruge arhivele publice „exact ca în vechea eră comunistă”.

