Premierul Ilie Bolojan, la Arena Națională. Îi aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu / Alți politicieni vin la catafalc / Ce a declarat Traian Băsescu

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a ajuns joi la Arena Națională, pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului selecționer al României, Mircea Lucescu. El a avut o scurtă discuție și cu Răzvan Lucescu, fiul fostului antrenor, lângă catafalc.
„N-am de spus decât un singur lucru. Respect pentru Mircea Lucescu. A avut o viață dedicată sportului și României. Respect pentru Lucescu”, a declarat Traian Băsescu la Arena Națională.
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a venit la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu.
Acesta a adus o coroană de flori sub forma unei mingi de fotbal și a ținut un scurt moment de reculegere în fața sicriului.
La ieșirea de pe Arena Națională, Ciucu a declarat jurnaliștilor că „este un moment pentru familie, nu pentru politicieni”, întrebat de jurnaliști ce gânduri are la moartea lui Mircea Lucescu și a spus că a transmis un mesaj personal familiei marelui antrenor.
Autoritățile au decis că noul stadion al echipei Dinamo se va numi Mircea Lucescu.
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a făcut anunțul joi. El a vorbit despre „marele” Mircea Lucescu și a transmis că în semn de respect pentru antrenorul decedat marți, la vârsta de 80 de ani, viitorul stadion din Ștefan cel Mare îi va purta numele.
„Am inițiat demersurile”, a spus Predoiu la ieșirea de pe Arena Națională, acolo unde se desfășoară ceremoniile funerare dedicate lui Mircea Lucescu.
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a adus un omagiu lui Mircea Lucescu.
Acesta a mers la Arena Națională, acolo unde este depus sicriul cu trupul neînsuflețit al marelui antrenor.
Predoiu a depus și o coroană, din partea MAI, l-a salutat pe Răzvan Lucescu, apoi a ținut un scurt moment de reculegere.
Guvernul României a început ședința de coaliție de joi dimineață cu un moment de reculegere dedicat legendarului antrenor Mircea Lucescu, la propunerea premierului Ilie Bolojan.
„La propunerea premierului Ilie Bolojan, Guvernul a început ședința de astăzi cu un moment de reculegere în memoria legendarului antrenor Mircea Lucescu”, a anunțat Guvernul pe pagina oficială de Facebook.
Premierul Ilie Bolojan a adus un ultim omagiu lu Mircea Lucescu la Arena Națională, acolo unde sicriul cu trupul neînsuflețit al antrenorului a fost depus încă de miercuri.
Șeful Executivului a ținut un scurt moment de reculegere și a schimbat câteva cuvinte cu Răzvan Lucescu, fiul marelui antrenor.
La ieșirea din Arena Națională, premierul a făcut o scurtă declarație, spunând că Mircea Lucescu a avut o „carieră prestigioasă”.
După Ilie Bolojan, și alți politicieni vor merge la catafalc după ora 12:00, pentru a aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu.
Tot joi, suporterii și admiratorii marelui antrenor își vor putea lua rămas bun de la acesta în intervalul orar 10:00-20:00.
Vineri va avea loc înmormântarea. Cortegiul funerar se va îndrepta către Biserica Sfântul Elefterie. Slujba de înmormântare va începe la ora 10:00.
Ultima etapă a funeraliilor va avea loc la Cimitirul Bellu, de la ora 12:20. Înmormântarea va avea loc la 13:10 și va fi marcată de onoruri militare. Participarea la acest moment va fi limitată la familie și invitați apropiați.