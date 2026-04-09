Guvernul României, moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu la începutul ședinței conduse de Ilie Bolojan

Nițu Maria
09 apr. 2026, 11:44, Politic

Guvernul României a început ședința de coaliție de joi dimineață cu un moment de reculegere dedicat legendarului antrenor Mircea Lucescu, la propunerea premierului Ilie Bolojan.

„La propunerea premierului Ilie Bolojan, Guvernul a început ședința de astăzi cu un moment de reculegere în memoria legendarului antrenor Mircea Lucescu”, a anunțat Guvernul pe pagina oficială de Facebook.

Gestul survine în contextul aprecierii pentru contribuția excepțională a lui Mircea Lucescu la fotbalul românesc și internațional, prin care este marcat respectul pentru cariera și impactul lăsat de „Il Luce”.

De asemenea, premierul Ilie Bolojan a mers, joi, la Arena Națională, pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Șeful Executivului a ținut un scurt moment de reculegere în fața sicriului și a schimbat câteva cuvinte cu Răzvan Lucescu, fiul marelui antrenor.

Și alți politicieni vor merge la catafalc după ora 12:00.

La ieșirea din Arena Națională, premierul Bolojan a făcut o scurtă declarație, spunând că Mircea Lucescu a avut o „carieră prestigioasă”.

Vineri va avea loc înmormântarea. Cortegiul funerar se va îndrepta către Biserica Sfântul Elefterie. Slujba de înmormântare a fostului selecționer va începe la ora 10:00.

