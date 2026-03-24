Ilie Bolojan face clarificări privind discuțiile din PNL despre o posibilă colaborare cu AUR: „Am făcut o propunere de rezoluție”

Premierul României, Ilie Bolojan, a oferit marți seara, într-un interviu la Euronews, clarificări despre discuțiile din PNL referitoare la posibile colaborări cu partidul AUR.

Întrebat dacă s-a opus unei rezoluții care să interzică orice colaborare cu AUR, Bolojan a precizat: „Nu. Am făcut o propunere de rezoluție. La această propunere de rezoluție s-au făcut tot felul de propuneri pentru a se mai face adăugiri și mi s-a părut normal să spun atâta trebuie să spunem, cât trebuie să spunem.”

Referitor la eventualele speculații că partidul liberalilor ar putea negocia proiecte cu opoziția, premierul a făcut câteva clarificări pe acest subiect.

„Ascultați-mă, gândiți-vă că în fiecare zi se fac speculații, dar problema de fond este să ai o guvernare care se bazează pe oameni serioși, care lucrează dimineața până seara pentru țară, care își respectă înțelegerile, care duc proiectele la capăt și în felul acesta dispar toate speculațiile. Când nu se întâmplă asta, speculăm. Am evitat întotdeauna speculațiile.”, a spus Ilie Bolojan.

Biroul Politic Național al PNL a adoptat luni o rezoluție prin care reafirmă angajamentul pentru stabilitatea guvernamentală, în contextul economic și politic dificil prin care trece România.