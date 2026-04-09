Premierul Ilie Bolojan, la Arena Națională. Îi aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu

Premierul Ilie Bolojan a adus un ultim omagiu lu Mircea Lucescu la Arena Națională, acolo unde sicriul cu trupul neînsuflețit al antrenorului a fost depus încă de miercuri.

Șeful Executivului a ținut un scurt moment de reculegere și a schimbat câteva cuvinte cu Răzvan Lucescu, fiul marelui antrenor.

La ieșirea din Arena Națională, premierul a făcut o scurtă declarație, spunând că Mircea Lucescu a avut o „carieră prestigioasă”.

După Ilie Bolojan, și alți politicieni vor merge la catafalc după ora 12:00, pentru a aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu.

Tot joi, suporterii și admiratorii marelui antrenor își vor putea lua rămas bun de la acesta în intervalul orar 10:00-20:00.

Vineri va avea loc înmormântarea. Cortegiul funerar se va îndrepta către Biserica Sfântul Elefterie. Slujba de înmormântare va începe la ora 10:00.

Ultima etapă a funeraliilor va avea loc la Cimitirul Bellu, de la ora 12:20. Înmormântarea va avea loc la 13:10 și va fi marcată de onoruri militare. Participarea la acest moment va fi limitată la familie și invitați apropiați.