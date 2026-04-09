Marius Budăi despre austeritatea guvernamentală: „Fanii domnului Bolojan numesc asta ‘stabilitate’. Românii îi spun altfel, îi spun sărăcie”

Deputatul PSD Marius Budăi a criticat joi dimineață, pe pagina sa de Facebook, politicile economice ale guvernului condus de Ilie Bolojan, alături de efectele măsurilor de austeritate asupra românilor și economiei.

Budăi a punctat că Banca Națională a României confirmă ceea ce cetățenii resimt deja: scumpiri și instabilitate economică în toată această perioadă.

„BNR confirmă oficial ceea ce cetățenii români știu deja de la raft: politicile de austeritate (era să spun ‘reforme’) ale domnului Bolojan scumpesc tot și stabilizează nimic! Este un real succes, nu? Depinde doar cum definești succesul! Dacă succesul înseamnă inflație în creștere – succes! Dacă înseamnă venituri în scădere – succes! Dacă înseamnă producție industrială prăbușită, locuri de muncă pierdute, dobânzi în creștere și putere de cumpărare evaporată – succes răsunător!”, a scris Marius Budăi.

El a spus că analiza publicată de BNR arată că există perspective economice sumbre pentru România, deși limbajul tehnic al documentului poate părea complicat.

„Banca Națională a României a publicat cea mai recentă analiză privind politica monetară. Este un document serios, scris în limbaj tehnic, plin de cifre și prognoze. Și totuși, dacă îl citești cu atenție, mesajul este surprinzător de simplu: lucrurile merg prost și vor merge și mai prost până la sfârșitul anului. Fanii domnului Bolojan numesc asta ‘stabilitate’. Românii îi spun altfel, îi spun sărăcie”, a explicat Budăi.

Deputatul PSD a mai declarat că partidul din care face parte a avertizat în repetate rânduri asupra efectelor austerității aplicate fără măsuri complementare.

„PSD a avertizat în repetate rânduri că austeritatea aplicată cu ochii închiși și urechile astupate va lovi direct în economia reală și în viețile românilor. Răspunsul a fost liniște. Uneori chiar și cu o ușoară satisfacție că ‘se fac reforme’. Între timp, România a intrat în recesiune, o treime din terenurile agricole riscă să rămână necultivate, iar prețurile la carburanți au luat-o înainte fără ca domnul Bolojan să observe sau să-i pese. De data ceasta nu o spune PSD. O spune BNR.”

„Stabilitatea reală nu înseamnă să privești o economie în cădere și să declari că totul este sub control. Înseamnă să oprești căderea. Acest model de guvernare a eșuat. Cifrele o confirmă. Românii o simt. Și BNR o scrie oficial, cu toate graficele la locul lor. Este timpul unei schimbări reale! Iresponsabil ar fi orice altceva!”, a mai spus acesta.