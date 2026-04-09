Fanii lui Mircea Lucescu îi pot aduce un ultim omagiu și joi, la Arena Națională. „Il Luce” va fi înmormântat vineri

Fanii lui Mircea Lucescu vor putea să îi aducă un ultim omagiu acestuia și joi, la Arena Națională, acolo unde sicriul a ajuns încă de miercuri.
Suporterii și admiratorii își vor putea lua rămas bun de la marele antrenor între orele 10:00 și 20:00.
Miercuri, începând cu ora 17:00, sute de oameni au fost la catafalcul lui Mircea Lucescu. Mari nume din sport – Simona Halep, Gheorghe Hagi și Elisabeta Lipă – au depus coroane de flori la sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Lucescu.
Vineri, cortegiul funerar se va îndrepta către Biserica Sfântul Elefterie. Slujba de înmormântare va începe la ora 10:00.
Ultima etapă a funeraliilor va avea loc la Cimitirul Bellu, de la ora 12:20. Înmormântarea va avea loc la 13:10 și va fi marcată de onoruri militare. Participarea la acest moment va fi limitată la familie și invitați apropiați.
Mircea Lucescu a încetat din viață marți seara, după ce fost internat la Spitalul Universitar de Urgență București timp de mai bine de o săptămână. El a fost spitalizat după ce a leșinat în cantonamentul naționalei, în timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia.