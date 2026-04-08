Ultimul omagiu pentru Mircea Lucescu. Rinat Ahmetov și Igor Surkis vor participa la înmormântarea fostului antrenor român

Decesul selecționerului român Mircea Lucescu a provocat un val de emoție în lumea fotbalului, iar ceremonia sa de înmormântare va aduce la București nume importante care i-au fost alături de-a lungul carierei, scrie ProSport.

Printre cei care vor participa se numără și patronii celor două mari cluburi ucrainene, Șahtior Donețk și Dinamo Kiev, echipe pe care antrenorul român le-a condus în trecut.

Rinat Ahmetov și Igor Surkis vor sosi la București încă de joi, pentru a-i aduce un omagiu lui Mircea Lucescu la Arena Națională, urmând să participe și vineri la înmormântarea de la Cimitirul Bellu.

Vizita delegațiilor din Ucraina este coordonată de impresarul Arcadie Zaporojanu, fost colaborator al lui Mircea Lucescu la cluburile din Ucraina și Rusia și fost prieten al acestuia.

Acesta a oferit detalii despre organizare și despre interesul constant al celor din Ucraina pentru starea fostului selecționer, într-o declarație exclusivă pentru ProSport.

„Cluburile Șahtior Donețk și Dinamo Kiev vor trimite delegații la ceremoniile funerare. Ambele cluburi vor fi prezente prin delegații lor și joi, la Arena Națională, pentru un ultim omagiu adus maestrului, așa cum i se spunea lui Mircea Lucescu, dar și vineri, la înmormântare. În cursul zilei de joi, ambele delegații vor sosi pe calea aerului la București și vor fi acolo în frunte cu Rinat Ahmetov, de la Șahtior Donețk, și Igor Surkis, de la Dinamo Kiev. De duminică, de când a fost internat în spital, am fost un fel de centru de informare pentru cei din Ucraina. Foarte multă lume s-a interesat de starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, cu toții am sperat într-o minune. Zilnic eram sunat și întrebat despre starea sa de sănătate. Nimeni nu se aștepta la așa ceva, toată lumea a sperat că își va reveni”, a declarat Arcadie Zaporojanu pentru ProSport.

„Nu s-a așteptat nimeni la o asemenea plecare”

Durerea pierderii este profundă pentru cei care l-au cunoscut îndeaproape pe Mircea Lucescu. Arcadie Zaporojanu a vorbit cu dificultate despre prietenul său, într-un dialog emoționant cu ProSport.

„Cu greu îmi găsesc cuvintele. Sunt consternat. Chiar dacă Mircea avea o vârstă, era atât de vivace! Poate a cedat în ultimele săptămâni, dar în mod normal niciodată nu a suferit. Viața care a trăit-o pentru fotbal i-a adus atâtea satisfacții, dar și necazuri, iar toate la un loc au fost viața dânsului. Nu s-a așteptat nimeni la o asemenea plecare. El, mai în glumă, mai în serios, își dorea să moară pe teren, la treabă. Se temea de inactivitate. Asta l-a și ținut în priză până în ultima zi.

Familia nu a fost foarte entuziasmată atunci când a decis să preia echipa națională, din considerente de sănătate și de vârstă, dar în cele din urmă i-a fost respectată dorința de a încerca să ducă echipa națională la turneul final al Campionatului Mondial”, a declarat acesta.

Tot acesta a declarat că Mircea Lucescu a avut o contribuție uriașă pentru fotbalul internațional, inclusiv în zona analizei tactice.

„A fost un tactician al fotbalului în primul rând. În anii 90, când erau mai puține implicări mai avansate cu analize computerizate, Nea Mircea calcula pe hârtie anumiți indici tehnico-tactici. Chiar cunoscutul site specializat pentru analize de fotbal wyscout l-a avut printre cofondatori și pe Mircea Lucescu, cu idei, cu implicări ale dânsului la începutul anilor 90”, a spus Zaporojanu.

Cel care l-a adus pe Mircea Lucescu în Ucraina, la Șahtior Donețk, a dezvăluit ce i-a spus fostul selecționer în ultima convorbire telefonică. Aceasta a avut loc exact cu o săptămână înainte de plecarea sa, chiar în ziua meciului amical cu Slovacia.

„Ultima dată am vorbit marți cu dânsul. I se spunea că dacă totul decurge bine va fi externat vineri și va ajunge acasă. Va avea câteva zile de respiro cu Paștele și se va retrage cu doamna Neli la casa lui din Breaza, să respire aer curat, pentru o lună, să-și refacă forțele acolo, la poalele muntelui. Așa își vedea viitorul cel mai apropiat după ce iese din spital”, a povestit Zaporojanu pentru ProSport.

„Meciul cu Turcia l-a înfrânt, probabil decisiv”

Acesta a confirmat că înfrângerea cu Turcia, de la Istanbul, din semifinala play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din America de Nord, l-a marcat profund pe fostul selecționer.

Zaporojanu a spus că Mircea Lucescu s-a dedicat complet pregătirii meciului încă de la primele zile după tragerea la sorți și a avut o dorință puternică de a duce România la turneul final.

„A trăit cu acest meci cu Turcia, imediat după tragerea la sorți. Era un băț cu două capete pentru el. Primordială era calificarea la turneul final. La Istanbul avea și multe sentimente față de jucătorii turci pe care i-a promovat și știindu-le și plusurile, și minusurile, a încercat să le exploateze, dar din păcate nu a fost să fie calificarea. Și asta l-a înfrânt. Probabil decisiv.

A fost cu tot sufletul alături de tricolori. Marți, când am vorbit, România trebuia să joace cu Slovacia. El era încă foarte implicat, analiza meciul, trăia din spital pentru echipa națională. A doua zi, la fel, s-a interesat de la asistenții săi despre meci. A fost cu sufletul alături de ei”, a mai declarat Arcadie Zaporojanu pentru ProSport.