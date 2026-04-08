Decizia luată în Turcia după moartea lui Mircea Lucescu: Anunțul făcut de Federația Turcă de Fotbal

Federația Turcă de Fotbal (TFF) aduce un omagiu impresionant pentru Mircea Lucescu, după ce acesta a murit marți seara, la vârsta de 80 de ani.

Într-o postare pe X, TFF anunță, miercuri, faptul că la toate meciurile din ligile profesioniste din Turcia se va ţine un minut de reculegere în memoria lui Lucescu, în perioada 8-13 aprilie.

“În memoria lui Mircea Lucescu, una dintre personalităţile marcante ale fotbalului turc şi mondial, fost antrenor al echipei naţionale A, precum şi al cluburilor Galatasaray şi Beşiktaş, se va ţine reculegere timp de un minut înaintea tuturor meciurilor din Ligile Profesioniste care se vor disputa în perioada 8-13 aprilie. De asemenea, cluburile care doresc acest lucru vor putea purta banderole negre”, a scris Federația Turcă de Fotbal pe X.

Türk ve dünya futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımız ile Galatasaray ve Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu’nun vefatı nedeniyle 8-13 Nisan tarihleri arasında oynanacak tüm Profesyonel Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.… — TFF (@TFF_Org) April 8, 2026

„Il Luce” a antrenat în Turcia echipele Galatasaray Istanbul şi Beşiktaş Istanbul, dar şi echipa naţională a Turciei.

Mircea Lucescu a încetat din viață marți seara, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. Acesta era internat de mai bine de o săptămână la Spitalul Universitar de Urgență București. El ajunsese la spital după ce a leșinat în cantonamentul naționalei, în timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia.

Ceremoniile funerare dedicate acestuia se vor desfășura pe parcursul următoarelor zile și vor cuprinde un priveghi deschis publicului la Arena Națională, urmând să fie înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.