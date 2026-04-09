Prima pagină » Sport » Suporter Galatasaray venit din Turcia la funeraliile lui Mircea Lucescu: „Toate galeriile îl iubeau"

Un suporter al clubului Galatasaray venit din Turcia la funeraliile lui Mircea Lucescu, organizate pe Arena Națională din București, a vorbit despre respectul de care se bucura antrenorul român în fotbalul turc. Fanul a spus că Lucescu era apreciat de suporterii tuturor marilor echipe din Turcia.
Victor Dan Stephanovici
09 apr. 2026, 12:24, Sport

Özden Dalyan, suporter Galatasaray, a declarat că Mircea Lucescu a rămas o figură respectată în fotbalul turc, nu doar pentru trofeele câștigate, ci și pentru comportamentul său. „Pentru noi, câștigarea Supercupei cu Galatasaray a fost o mare realizare. Este o parte importantă din istoria clubului”, a spus acesta.

Suporterul turc a subliniat că Mircea Lucescu era apreciat de fanii tuturor marilor echipe din Turcia.„Este foarte rar în Turcia ca suporterii tuturor cluburilor să iubească aceeași persoană. Dar pe Mircea Lucescu îl respectau galeriile de la Fenerbahce, Beşiktaş, Galatasaray și chiar de la Trabzon”, a spus Dalyan. Potrivit acestuia, antrenorul român era considerat un om civilizat și respectuos. „A fost un om foarte respectuos și foarte civilizat. A lăsat un semn (o amintire, n.r.) foarte bun în Turcia”, a mai declarat suporterul.

Fanul a povestit că l-a întâlnit de mai multe ori pe Mircea Lucescu în aeroporturi, în drum spre meciuri ale echipei Galatasaray. „Ne întâlneam des la aeroport, mergeam uneori cu același avion. Vorbeam despre meciuri, iar de multe ori ceea ce spunea el despre joc se întâmpla”, a spus acesta. Suporterul turc a transmis și un mesaj de condoleanțe: „Îmi pare foarte rău. Dumnezeu să-l ierte. Îmi pare rău și pentru România”, a spus Özden Dalyan, prezent la ceremonia organizată în memoria antrenorului român.

