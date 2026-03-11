Un suporter al Barcelonei a greșit stadionul pentru meciul din Liga Campionilor și a ajuns la 600 km de Newcastle

Barcelona a terminat la egalitate, 1-1, cu Newcastle, marți, în Liga Campionilor, pe stadionul St James’ Park, după un gol marcat pe final de Lamine Yamal. Returul optimilor se va juca săptămâna viitoare.

Un suporter al Barcelonei, care a dorit să rămână anonim, nu a fost însă pe stadion pentru a vedea meciul. El se afla la aproape 600 de kilometri distanță, în orașul Exeter, din sud-vestul Angliei, relatează AFP.

În locul meciului din Liga Campionilor, a urmărit partida din League One dintre Exeter City și liderul Lincoln, câștigată de oaspeți cu 1-0.

Clubul Exeter a transmis că a făcut tot posibilul pentru a-l ajuta pe fanul rătăcit.

„Unul dintre voluntarii noștri a venit la birou să ne spună că acest tip a ajuns aici așteptându-se să vadă FC Barcelona”, a declarat Adam Spencer, oficial al clubului Exeter City.

„Engleza lui nu era foarte bună, dar din ce am reușit să înțelegem venise din Londra. Bănuiala mea este că a introdus pe telefon «St James Park» și apoi a urmat pur și simplu indicațiile. Era destul de dezamăgit și puțin stânjenit. Așa că i-am făcut rost de un bilet și a putut vedea un meci pe adevăratul St James Park. Este binevenit să revină oricând”, a adăugat acesta.