U-BT Cluj-Napoca se califică pentru a treilea an la rând în sferturile de finală ale Eurocup

Clujenii s-au impus în meciul disputat miercuri seara în Centrul Sportiv „Morača” cu 100-82. A fost o partidă în care campionii României au condus de la un capăt la altul.

Cel mai bun marcator al campioanei României a fost Iverson Molinar, cu 34 de puncte. El a fost urmat de Darren Russell cu 20 de puncte și de Mitch Creek cu 13.

Este al trelea an consecutiv în care clujenii ajung în sferturile de finală.

În sferturi, clujenii vor juca cu Bahcesehir College Istanbul, pe 17 sau 18 martie.

Următorul meci al lui U-BT este programat sâmbătă, tot cu Buducnost Podgorica, partidă programată în faza Top 8 a Ligii Adriatice.

„Ne-am atins obiectivul”

„Evident, suntem foarte fericiți și mulțumiți de rezultat. Ne-am atins obiectivul și am făcut-o într-o manieră dominantă. Sunt foarte mândru de modul în care băieții mei au reacționat în acest meci, de mentalitatea pe care am avut-o, mai ales când ei s-au apropiat la 5 puncte în sfertul al patrulea. Întreaga sală era împotriva noastră și ei au fost foarte agresivi, dar am reușit să găsim resursele pentru a rămâne uniți și pentru a găsi soluții să marcăm puncte importante și să-i destabilizăm.

Sunt foarte mândru de prestația noastră din această seară. Pentru a treia oară la rând suntem în top 8 în EuroCup, așa că sunt foarte mulțumit și mândru de ceea ce am realizat. Nu suntem exagerat de entuziasmați, vom merge pur și simplu mai departe. Acum ne vom concentra pe următorul meci, care este din nou împotriva Buducnost în ABA League peste câteva zile, așa că vrem să fim pregătiți pentru asta”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul lui U-BT, citat de site-ul oficial al echipei.