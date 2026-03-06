U-BT Cluj-Napoca debutează duminică în Top 8 al Ligii Adriatice. Adversar din Euroligă

Duminică, de la ora 19.00, BT Arena va găzdui prima partidă a campionaei României la baschet masculin din Top 8 al Ligii Adriatice. Clujenii joacă împotriva unei dintre cele mai titrate echipe din baschetul sârbesc, cu o participantă constantă în Euroligă, Steaua Roșie Belgrad.

Va fi pentru a treia oară când cele două echipe se vor îântâlni, însă este primul meci oficial. U-BT și Steaua Roșie au mai jucat meciuri amicale în perioadele de pregătire dinaintea sezoanelor 2015-2016 și 2022-2023.

Clubul din capitala Serbiei a sărbătorit în 4 martie 81 de ani de la înființare. De atunci și până acum, Steaua Roșie a reușit să câștige de 24 de ori campionatul intern. În vitrina formației din Belgrad se mai află 15 Cupe, 7 titluri în Liga Adriatică și câte o SuperCupă, atât pe plan intern, cât și în competiția regională. Pe plan european, Zvezda a triumfat în FIBA Saporta Cup, în sezonul 1973-1974.

Steaua Roșie este pe locul 7 în Euroligă, cu 17 victorii în 29 de etape, având șanse reale la Play-Off, acolo unde au mai ajuns o singură dată, în 2016.

Printre cele 17 victorii de până acum, se numără succesele răsunătoare cu Olympiakos Pireu, Real Madrid, Panathinaikos Atena sau Fenerbahce Istanbul, ultimele trei fiind încoronate campioane ale competiției în sezoanele 2022-2023, 2023-2024 și 2024-2025.

În Liga Adriatică, Steaua Roșie a încheiat Grupa B pe locul secund, cu 12 victorii și 4 înfrângeri, în spatele marii ei rivale, Buducnost Voli.

Lotul sârbilor cuprinde nume grele din baschetul european: Chima Moneke, Cody Miller-McIntyre, Jared Butler, Nikola Kalinic, Joel Bolomboy sau Jordan Nwora sunt doar câțiva dintre jucătorii care vor călca pe parchetul din BTarena în meciul de duminică.

Atât U-Banca Transilvania, cât și Steaua Roșie vin după ce au câștigat Cupa pe plan intern.