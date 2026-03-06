Prima pagină » Sport » Regele Charles îi retrage distincția MBE fostului căpitan al Scoției Stuart Hogg

Regele Charles îi retrage distincția MBE fostului căpitan al Scoției Stuart Hogg

Fostul căpitan al naționalei de rugby a Scoției, Stuart Hogg, a fost lipsit de una dintre cele mai importante distincții ale coroanei britanice, după ce a pledat vinovat într-un caz de abuz asupra fostei sale soții. Decizia de retragere a distincției a fost aprobată de Charles III și publicată în registrul oficial al statului britanic, scrie AP.
Regele Charles îi retrage distincția MBE fostului căpitan al Scoției Stuart Hogg
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
06 mart. 2026, 08:02, Sport

Hogg, în vârstă de 33 de ani, primise în decembrie 2023 titlul de Member of the Order of the British Empire (MBE) pentru contribuția sa la rugby-ul scoțian. Potrivit Associated Press, distincția a fost ulterior „anulată și revocată” prin decizia regelui Charles al III-lea.

Hotărârea vine după ce sportivul a recunoscut în 2024 acuzațiile de comportament abuziv față de soția sa de atunci, de care era separat. Procurorii au precizat că incidentul a inclus insulte și urmărirea deplasărilor acesteia. Sportivul este acuzat și de trimiterea unor mesaje agresive, pe o perioadă de aproximativ cinci ani.

Condamnarea și sancțiuni. Cariera lui Hogg în rugbyul scoțian

În ianuarie 2025, Hogg a primit o sancțiune de tip community payback order, echivalentă cu muncă în folosul comunității, combinată cu un an de supraveghere. Astfel de sancțiuni sunt folosite frecvent în sistemul juridic britanic pentru infracțiuni considerate mai puțin grave decât cele care ar duce la pedeapsa cu închisoarea.

Stuart Hogg este considerat unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a rugbyului scoțian. El a evoluat pe postul de fundaș și a depășit 100 de selecții pentru Scotland national rugby union team, fiind numit căpitan al echipei în 2020.

Hogg s-a retras inițial din rugbyul profesionist în 2023. Ulterior a revenit în competiții, semnând cu clubul francez Montpellier Hérault Rugby. Cariera sa a fost însă afectată de o ruptură a tendonului lui Ahile suferită în 2025.

Ce este titlul MBE

Distincția MBE (Member of the Order of the British Empire) este una dintre cele mai cunoscute onoruri acordate de monarhia britanică. Ea se oferă pentru contribuții remarcabile în domenii precum sportul, cultura sau serviciul public. În ierarhia ordinului, MBE este al treilea nivel, după OBE (Officer of the Order of the British Empire) și CBE (Commander of the Order of the British Empire).

Revocarea unui astfel de titlu este rară și apare de obicei atunci când o persoană decorată este condamnată pentru fapte considerate incompatibile cu valorile asociate distincției.

Recomandarea video

Iranul este încă o umilință în plus pentru J. D. Vance (The Atlantic)
G4Media
A venit primăvara, dar vara bate la ușă! Pe ce dată va fi prima temperatură de peste 30°C în România, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul
DUBLĂ tragedie în familia lui Mario Berinde. Din păcate, este vorba despre mama lui
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
Libertatea
Ce probleme de sănătate poți avea în martie 2026, în funcție de zodie. Care sunt cei mai bolnăvicioși nativi
CSID
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Promotor