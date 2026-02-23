Cum ar putea fi eliminat Andrew din linia de succesiune la tron și ce țările trebuie să fie de acord

Guvernul va lua în considerare eliminarea lui Andrew Mountbatten-Windsor din linia de succesiune la tronul regal, dar cum? Se vorbește despre o lege a parlamentului care să-l împiedice să devină vreodată rege, dar nu este atât de simplu, potrivit Sky News.

Regele Charles este monarhul Regatului Unit, dar este și regele altor 14 țări.

Australia sprijină orice efort pentru a-l elimina pe Andrew din linia de succesiune

Prim-ministrul Australiei, Anthony Albanese, i-a spus lui Sir Keir Starmer că va sprijini orice efort de a-l elimina pe Andrew din linia de succesiune. Cum funcționează acest lucru? Sky News a analizat ce ar implica acest lucru. De ce se cere eliminarea lui Andrew din linia de succesiune?

Arestarea fostului prinț sub suspiciunea de abuz în serviciu a reaprins apelurile pentru eliminarea sa oficială din linia de succesiune la tron. El a fost eliberat din secția de poliție din Aylsham după 11 ore de interogatoriu. Andrew a negat întotdeauna cu vehemență orice faptă ilegală.

Ce șanse are Andrew să devină rege

Posibilitatea ca el să devină rege este foarte mică – în prezent, el se află pe locul opt în ordinea succesiunii la tron, după prințul William și cei trei copii ai săi, precum și după prințul Harry și cei doi copii ai săi. Cu toate acestea, mulți sunt de părere că este important să fie îndepărtat din motive simbolice.

Secretarul șef al Trezoreriei, James Murray, a declarat pentru Sky News: „Guvernul ia în considerare orice măsuri suplimentare care ar putea fi necesare și nu excludem nimic. Dar, în acest stadiu, ar fi nepotrivit să mergem mai departe, deoarece este în curs o anchetă polițienească”.

Un sondaj YouGov a arătat că 82% din publicul britanic ar susține îndepărtarea lui din linia de succesiune.

Cum se poate modifica ordinea succesiunii

Pentru a modifica ordinea succesiunii este necesară o lege a parlamentului, adică cea de la Westminster. Guvernul lui Keir a declarat că va lua în considerare introducerea unei astfel de legi după ce poliția va finaliza ancheta.

Însă orice modificare a ordinii succesiunii ar necesita și acordul altor țări, care îl recunosc pe regele Charles ca șef de stat.

Acestea sunt: Australia, Antigua și Barbuda, Bahamas, Belize, Canada, Grenada, Jamaica, Noua Zeelandă, Papua Noua Guinee, Saint Kitts și Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent și Grenadine, Insulele Solomon și Tuvalu.

Barbados ar fi fost și ea pe această listă, dar este republică din 2021.