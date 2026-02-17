Povestea medicului – șef din Germania care a ajuns rege pe viață în Niger

Timp de peste 20 de ani, dr. Issifi Djibey a fost medic-șef la Spitalul din Rendsburg. În ultima perioadă, se bucura de pensionare în frumoasa regiune Schleswig-Holstein, alături de soția sa. Nu și-ar fi imaginat că se va întoarce vreodată în țara sa natală, Niger, și cu atât mai puțin că va deveni rege, relatează cotidianul german BILD.

Niger, țara din Africa de Vest este considerată una dintre cele mai sărace din lume. În 1970, Djibey a primit o bursă și a venit în Germania pentru a studia medicina.

Însă, pe lângă aceasta, fostul medic-șef provine dintr-o familie aristocratică și, prin urmare, a fost considerat un posibil succesor al fostului rege, care a murit în 2023.

Potrivit lui Djibey. dacă nu ar fi candidat sau ar fi refuzat titlul, familia lui nu ar fi acceptat acest lucru. Tradiția regală este încă în vigoare în Niger, dar puterea statală aparține guvernului central din capitala Niamey.

În Kokora, regiunea natală a lui Djibey, trăiesc peste 150.000 de oameni. La conducere se afla un rege, ales de o adunare a tuturor căpeteniilor de sat. La ultimele alegeri au participat peste zece candidați, iar unii dintre ei, conform ziarului german SHZ, l-au amenințat chiar cu moartea pe Djibé timp de câteva luni.

În cele din urmă, Djibey a candidat și câștigat, obținând 25 din 51 de voturi, potrivit agenției NDR. Acum, fostul medic din Rendsburg poartă titlul de emir al Kokorei. Este ales pe viață.

„Din păcate, Niger nu este o țară sigură. Jihadiștii reprezintă o amenințare majoră. Pot călători în țară doar cu o escortă mare”, spune Djibey.

El își vede rolul ca pe o legătură între populația locală și guvernul central: are dreptul să colecteze impozite și să emită hotărâri judecătorești. Fostul medic din Rendsburg dorește, de asemenea, să investească mai mult în infrastructură. Acest lucru ar permite o mai bună utilizare a resurselor regiunii în beneficiul populației, spune el.

Djibey a fost felicitat cu ocazia alegerii: „A lăsat o impresie de neșters în orașul nostru, nu doar ca medic. Suntem siguri că va putea aduce beneficii și țării sale natale”.

Djibey nu intenționează să renunțe complet la Germania. Va putea continua să vină în Schleswig-Holstein, dar în acest caz va avea nevoie de un reprezentant în Niger. Djibey a stabilit că atunci când va veni în Germania, rolul în Niger îl va prelua fratele său.