Un lider al regimului militar din Niger cere populației să se pregătească pentru un război cu Franța

Statul Niger acuză în mod regulat Franța că vrea să-l destabilizeze, iar șeful juntei, generalul Aboudrahamane Tiani, l-a numit chiar direct pe președintele francez Emmanuel Macron drept „sponsorul” jihadiștilor Statului Islamic care au atacat aeroportul internațional din Niamey la sfârșitul lunii ianuarie, potrivit Le Figaro.

Parisul, ai cărui soldați angajați în lupta împotriva jihadiștilor au părăsit Nigerul la sfârșitul anului 2023, după o lungă confruntare diplomatică cu junta, a negat întotdeauna orice intenție de a destabiliza țara. În timpul unei întâlniri cu tinerii, generalul Amadou Ibro, șeful Statului Major al generalului Tiani, a afirmat că Franța va „purta război împotriva Nigerului” deoarece, potrivit acestuia, țara sa este responsabilă pentru „situația economică precară” din Franța.

„Această mobilizare a fost declarată, a fost decretată, pentru a ne putea pregăti de război cu Franța”, a declarat el în franceză. „Să știți asta, vom intra în război cu Franța. Nu eram în război înainte, dar acum vom intra în război cu Franța”, a adăugat el, în aplauzele mulțimii și strigătele de „Jos cu Franța!”. Videoclipul a fost distribuit pe scară largă pe rețelele de socializare joi dimineață.

Armata franceză neagă

„Nu se pune problema unei intervenții franceze în Niger”, a negat colonelul Guillaume Vernet, purtătorul de cuvânt al Statului Major General al Forțelor Armate Franceze, afirmând că a fost „în mod clar un război informațional” purtat de Niger. Nigerul a rupt relațiile cu Parisul în urma loviturii de stat din 2023, iar junta își menține politica de suveranitate, în special asupra materiilor prime, acuzând fosta putere colonială că i-a jefuit resursele.