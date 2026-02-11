Prima pagină » Știri externe » Decizie crucială pentru Marine Le Pen în dosarul de fraudă: verdictul în apel, așteptat pe 7 iulie

Curtea de apel din Paris urmează să dea o decizie într-un dosar de fraudă cu fonduri europene care o vizează pe Marine Le Pen.
Decizie crucială pentru Marine Le Pen în dosarul de fraudă: verdictul în apel, așteptat pe 7 iulie
11 feb. 2026, 21:11, Știri externe

Curtea de Apel din Paris a anunțat că va da verdictul pe 7 iulie în dosarul de fraudă care o vizează pe lidera de extremă dreaptă Marine Le Pen, scrie Euronews.

Hotărârea este considerată un moment important pentru scena politică din Franța, mai ales în vederea alegerilor prezidențiale care urmează în 2027.

În martie 2025, un tribunal din Paris a stabilit că Le Pen s-a aflat în centrul „unui sistem fraudulos” prin care partidul său a folosit ilegal fonduri ale Parlamentului European, în valoare de 2,9 milioane de euro.

Între timp, instanța franceză a concluzionat că banii au fost deturnați printr-o schemă de angajări fictive la Parlamentul European.

În urma primei decizii, Marine Le Pen, în vârstă de 57 de ani, a primit o interdicție de cinci ani de a ocupa funcții publice.

Sancțiune i-a pus în dificultate planurile lui Le Pen pentru o nouă candidatură la președinție.

De asemenea, ea a fost condamnată la patru ani de închisoare, dintre care doi ani cu suspendare.

Dacă instanța de apel menține verdictul, Le Pen nu va putea candida la alegerile prezidențiale din 2027, scrutin considerat drept cea mai mare șansă a sa de a ajunge la conducerea Franței.

La finalul ședinței de miercuri, președintele completului de judecată a anunțat că decizia va fi comunicată pe 7 iulie, la începutul după-amiezii.

„Cred că cu cât mai repede, cu atât mai bine”, a declarat Le Pen reporterilor după audiere.

De-a lungul anilor, Marine Le Pen a ajuns de două ori în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, în 2017 și 2022, însă a fost învinsă de Emmanuel Macron de fiecare dată.

Macron nu mai poate candida din nou, deoarece a atins limita de două mandate consecutive.

Marine Le Pen a spus că va lua o decizie privind o eventuală candidatură a sa la președinție după pronunțarea verdictului.

Ea a lăsat să se înțeleagă că Jordan Bardella, liderul partidului Adunarea Națională, ar putea intra în cursă dacă ea nu va putea candida.

Un sondaj realizat în noiembrie arată că Bardella ar avea șanse mari să câștige turul al doilea al alegerilor din 2027, indiferent de contracandidat.

Săptămâna trecută, procurorii au cerut menținerea interdicției de cinci ani și aplicarea unei pedepse de patru ani de închisoare, dintre care trei ani cu suspendare.

