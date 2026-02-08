Macron vrea limitarea accesului copiilor la jocuri video violente

Franța în care ia în calcul măsuri din ce în ce mai stricte pentru protejarea minorilor în mediul digital. Liderul de la Elysee a precizat că le-a cerut experților să evalueze influența acestor jocuri asupra minorilor, rezultatele urmând să stea la baza unei dezbateri privind eventuale restricții.

„Ele derealizează relația cu violența, te condiționează”, a spus Macron, citat de GameWorldObserver, specializată în industria jocurilor video. El a explica că expunerea prelungită la conținut violent poate influența comportamentul tinerilor.

Violența virtuală duce la pierderea controlului

Într-o altă declarație, președintele francez a detaliat efectele pe care le-ar putea avea consumul excesiv de astfel de jocuri: „Când jucătorii petrec 5-6 ore pe zi omorând oameni și acționând constant într-o logică a violenței, este evident că, la un moment dat, acest lucru îi influențează. Astfel, când ies afară sau sunt la clasă și se enervează dintr-un motiv oarecare, își pierd complet controlul și uneori comit cele mai teribile acte”.

La începutul săptămânii, într-o școală din sudul Franței, o profesoară a fost atacată cu cuțitul de un elev de 14 ani chiar în timpul orei. Adolescentul a înjunghiat-o de mai multe ori, iar femeia a fost rănită grav și transportată de urgență la spital. Elevul a fost imobilizat la scurt timp după incident și preluat de poliție. Cazul a readus în prim-planul autorităților franceze dezbaterea despre influența violenței din mediul online asupra tinerilor.

Vor fi investigate și efectele AI

Macron a subliniat însă că nu consideră jocurile video, în sine, un lucru negativ. El a precizat că există și proiecte educaționale sau creative care ajută la dezvoltarea abilităților și la învățare, iar problema apare în cazul celor care promovează violența și creează dependență, afectând astfel psihicul copiilor.

În paralel, președintele a cerut specialiștilor să studieze și efectele agenților conversaționali de inteligență artificială asupra tinerilor. Macron a explicat că mulți îi folosesc pentru sfaturi, răspunsuri la probleme personale sau orientare în viața de zi cu zi, motiv pentru care este nevoie de reguli mai clare, inclusiv la nivel european, pentru etichetarea conținutului generat cu AI.

Social media, restricționată pentru copiii sub 15 ani

Inițiativa liderului francez se înscrie într-o strategie mai amplă a Franței privind protejarea minorilor online. La începutul lunii februarie 2026, Adunarea Națională a adoptat un proiect de lege care interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Actul normativ urmează să fie analizat de Senat, iar dacă va fi aprobat și de această cameră, textul final va fi trimis spre promulgare.

Macron: Când ai sub 15 ani, rețelele sociale îți fac rău

„Când ai sub 15 ani, rețelele sociale îți fac rău. Provoacă traume și suferință, nu ești pregătit pentru ele”, a declarat Macron.

În mai multe state europene – printre care Spania, Marea Britanie, Portugalia, Danemarca, Grecia, Norvegia, Polonia, Austria, Irlanda și Olanda – sunt analizate măsuri similare, iar tema ar putea deveni un nou punct de tensiune între autorități și marile companii americane de tehnologie.

Pentru industria gamingului, eventualele limitări ar putea însemna restrângerea accesului la o categorie importantă de utilizatori și, implicit, o scădere considerabilă asupra veniturilor generate de publicul tânăr.

Decizia, așteptată la începutul verii

Președintele francez a susținut că verificarea vârstei utilizatorilor prin servicii terțe, deși implică transmiterea unor documente personale, este sigură și necesară pentru protejarea minorilor. Rezultatele studiilor cerute de guvernul francez sunt așteptate în jurul lunilor mai-iunie, moment în care autoritățile vor decide măsuri concrete.