Autoritățile ruse au oprit un fragment de meteorit de 2,8 tone, mascat drept ornament de grădină, înainte de a fi scos ilegal din țară.
Autoritățile din Rusia opresc exportul ilegal al unui fragment de 2,8 tone din meteoritul Aletai, mascat ca ornament de grădină
Sursa: Serviciul Federal Vamal Rus/TASS
Bianca Popa
08 feb. 2026, 09:29, Social

Autoritățile ruse au anunțat că au oprit exportul ilegal al unui fragment masiv de meteorit, ascuns sub forma unei decorațiuni de grădină, potrivit CBSNews.

Obiectul, cu o greutate de aproximativ 2,8 tone, a fost interceptat înainte de a părăsi Rusia cu destinația Regatul Unit.

Reprezentanții Serviciului Federal Vamal al Rusiei au declarat că fragmentul provine, cel mai probabil, din meteoritul Aletai.

Meteoritul Aletai este considerat unul dintre cei mai mari meteoriți de fier descoperiți vreodată pe Pământ.

Descoperit în urma unui control portuar

Potrivit autorităților vamale, fragmentul de meteorit a fost descoperit în timpul unui control de rutină în portul Sankt Petersburg.

Transportul fusese declarat drept o sculptură de grădină, fără a ridica suspiciuni inițiale.

O inspecție amănunțită a arătat însă că originea și valoarea obiectului nu corespundeau documentelor de transport.

Imaginile publicate de autorități arată cum vameșii deschid o ladă de mari dimensiuni, dezvăluind roca metalică cu suprafață neregulată.

Procurorii au deschis o anchetă penală privind tentativa de export.

Identitatea persoanelor implicate în transport nu a fost făcută publică.

O relicvă spațială rară și extrem de valoroasă

Autoritățile estimează că fragmentul de meteorit ar putea valora aproximativ 323 de milioane de ruble, adică în jur de 4,2 milioane de dolari.

Transportul ar fi urmat să ajungă în Marea Britanie, fără a fi oferite alte detalii.

Meteoritul Aletai a fost descoperit pentru prima dată în vestul Chinei, în 1898.

Oamenii de știință cred că are cel puțin 4,5 miliarde de ani, datând din perioada timpurie de formare a sistemului solar.

Îngrijorări științifice și etice

Cercetătorii avertizează de mult timp asupra vânzării și exportului privat de meteoriți.

Astfel de fragmente sunt esențiale pentru cercetare, oferind indicii valoroase despre formarea planetelor și istoria cosmică.

În același timp, meteoriții atrag colecționari privați, ceea ce generează tensiuni între valoarea științifică și interesul comercial.

Autoritățile nu au precizat dacă fragmentul era destinat unei colecții private sau revânzării.

