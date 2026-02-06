Spionaj cu legături chineze: Grecia și Franța anchetează cazuri separate care vizează secrete militare NATO

În Grecia, autoritățile militare au arestat un colonel în activitate, suspectat că a furnizat Chinei informații clasificate. Acesta a fost reținut chiar în unitatea militară unde era detașat. Conform anchetatorilor, ofițerul avea acces la date sensibile privind tehnologiile noi ale Forțelor Armate și ar fi transmis aceste informații electronic, direct din incinta bazei. Euronews scrie că există indicii de încercări de recrutare și a altor militari pentru a crea o rețea de informații.

Ministerul Apărării elen a confirmat existența unor „indicii clare privind comiterea unor infracțiuni grave”. Sunt vizate inclusiv colectarea și transmiterea de secrete militare către o putere străină, fapt ce ar putea afecta interesele naționale.

Implicații NATO și avertismente din partea CIA

Colonelul suspect conducea un batalion de instruire specializat în telecomunicații și sisteme electronice, fiind staționat la o unitate a Forțelor Aeriene. Potrivit presei elene, acesta ar fi folosit un dispozitiv special, echipat cu software extern, pentru a fotografia documente clasificate.

Cazul a fost descoperit după ce CIA a informat serviciile grecești că un membru al armatei scurgea informații sensibile legate de NATO către China. O parte semnificativă a materialelor viza proiecte comune ale Alianței, atrăgând atenția partenerilor, în special a Statelor Unite.

În paralel, în Franța, autoritățile au inculpat patru persoane, inclusiv doi cetățeni chinezi, într-un dosar privind interceptarea datelor militare. Suspecții au fost arestați în regiunea Gironde, unde ar fi închiriat apartamente pentru a instala echipamente de supraveghere.

Ancheta a demarat după ce localnici au observat montarea unei antene parabolice de mari dimensiuni, incident coincis cu o întrerupere a conexiunii la internet în zonă. Investigațiile au scos la iveală un sistem de computere conectat la antene satelit, capabil să intercepteze comunicații sensibile.

Procurorii susțin că suspecții ar fi vizat date transmise prin rețeaua Starlink și alte entități considerate vitale pentru securitatea națională.

Riscuri și investigații în desfășurare

În Franța, acuzațiile de „transmitere de informații către o putere străină” pot atrage pedepse de până la 15 ani de închisoare. Două persoane au fost plasate în arest preventiv, iar alte două sub control judiciar.

Atât autoritățile grecești, cât și cele franceze încearcă să stabilească amploarea exactă a informațiilor compromise și dacă aceste cazuri fac parte din rețele de spionaj mai extinse active pe teritoriul european. Evenimentele subliniază tensiunile tot mai mari dintre Europa și China, precum și vulnerabilitățile din domenii-cheie precum apărarea, tehnologia și comunicațiile.