SUA, între China și Rusia. Strategia nucleară intră într-o nouă etapă

Statele Unite analizează o extindere semnificativă a arsenalului nuclear, pe fondul dezvoltării accelerate a capacităților nucleare ale Chinei și al lipsei unui nou cadru de control al armamentului strategic.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Andrei Rachieru
06 feb. 2026, 09:08, Știri externe

Experți în securitate internațională citați de RBC Ukraine susțin că Washingtonul se confruntă cu o provocare strategică majoră: descurajarea simultană a două mari puteri nucleare, China și Rusia.

Potrivit estimărilor Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm (SIPRI), China deține în prezent câteva sute de focoase nucleare, însă acest număr ar putea crește exponențial în următorii ani. Beijingul construiește activ noi silozuri pentru rachete balistice intercontinentale și își consolidează forțele nucleare navale, devenind astfel principalul rival strategic al Statelor Unite.

Polina Sinovets, șefa Centrului pentru Neproliferare din Odesa, afirmă că Statele Unite își extind arsenalul nuclear deoarece nu mai este suficientă menținerea unui echilibru strategic doar cu Rusia.

„Ar putea fi necesară o creștere substanțială a arsenalului nuclear american, având în vedere că China nu dorește să adere la tratate de limitare a armamentului”, a declarat aceasta.

Statele Unite își extind arsenalul nuclear după expirarea Tratatului START

Pe 5 februarie 2026 expiră Noul Tratat START, ultimul acord major de control al armelor nucleare dintre SUA și Rusia. Tratatul, semnat în 2010 la Praga și intrat în vigoare în 2011, a impus limite stricte privind numărul de rachete balistice intercontinentale, focoase nucleare și lansatoare strategice.

Deși Rusia a propus respectarea voluntară a restricțiilor pentru încă un an, fără inspecții internaționale, inițiativa este considerată mai degrabă simbolică. În acest context, Statele Unite își extind arsenalul nuclear și iau în calcul reluarea testelor nucleare, la ordinul președintelui Donald Trump, pentru a menține „condiții de egalitate” cu Rusia și China.

John Caves, cercetător asociat senior la Wisconsin Project on Nuclear Arms Control, consideră că expansiunea arsenalului nuclear al Chinei va fi principalul motor al producției globale de arme nucleare în următorul deceniu.

Lipsa unui nou acord trilateral între SUA, Rusia și China amplifică riscul unei noi curse a înarmării.

În ciuda tensiunilor, analiștii nu exclud posibilitatea ca Washingtonul să accepte, în ultimul moment, o prelungire temporară a restricțiilor START, pentru a evita destabilizarea completă a echilibrului nuclear global.

