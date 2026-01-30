Tratatul nuclear New START, în pragul expirării. SUA și Rusia riscă o nouă cursă a înarmării nucleare

Tratatul urmează să expire pe 5 februarie, iar lipsa unui acord de prelungire ar elimina orice restricții asupra armelor nucleare cu rază lungă de acțiune, scrie Reuters.

De ce este important tratatul nuclear New START pentru stabilitatea globală

Semnat în 2010 de fostul președinte american Barack Obama și de Dmitri Medvedev, tratatul nuclear New START limitează fiecare parte la maximum 1.550 de focoase nucleare desfășurate și 700 de sisteme de livrare – rachete balistice intercontinentale, rachete lansate de pe submarine și bombardiere strategice. Mai mult, acordul prevede schimburi de informații și mecanisme de verificare menite să reducă riscul de neînțelegeri catastrofale.

Experții avertizează că, fără tratatul nuclear New START, ambele state ar acționa pe baza celor mai pesimiste scenarii privind intențiile adversarului, ceea ce ar putea genera o spirală periculoasă a escaladării militare.

Tratatul nuclear New START și oferta lui Vladimir Putin

Președintele rus Vladimir Putin a propus ca Statele Unite și Rusia să respecte actualele limite ale tratatului nuclear New START pentru încă un an, oferind timp suplimentar pentru negocieri. Totuși, președintele american Donald Trump a transmis că, dacă acordul expiră, „va expira”, susținând că ar trebui înlocuit cu un tratat „mai bun”.

În interiorul SUA, opinia este divizată. Susținătorii controlului armamentelor consideră că acceptarea ofertei Moscovei ar reduce riscul unei curse costisitoare și periculoase, în timp ce criticii afirmă că Washingtonul trebuie să-și extindă arsenalul pentru a face față simultan Rusiei și Chinei.

Tratatul nuclear New START în contextul ascensiunii Chinei

Un factor suplimentar care complică situația este creșterea accelerată a arsenalului nuclear al Chinei, care nu este parte a tratatului nuclear New START.

Potrivit estimărilor Pentagonului, Beijingul ar putea depăși 1.000 de focoase nucleare până în 2030.

China respinge însă ideea participării la negocieri trilaterale, invocând diferența majoră dintre dimensiunea arsenalelor sale și cele ale SUA și Rusiei.

Ce urmează după tratatul nuclear New START

Specialiștii avertizează că abandonarea tratatului nuclear New START ar putea duce la costuri uriașe pentru bugetul american și la o instabilitate strategică globală accentuată.

Congresul SUA estimează că modernizarea forțelor nucleare va costa aproape 1.000 de miliarde de dolari în următorul deceniu.

În lipsa unui acord, lumea ar putea intra într-o eră a competiției nucleare necontrolate, cu riscuri majore pentru securitatea internațională.