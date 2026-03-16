Rusia amendează Telegram cu 35 de milioane de ruble pentru conținut ilegal

Autoritățile din Rusia au decis să sancționeze aplicația de mesagerie Telegram, impunând o amendă de 35 de milioane de ruble (aproximativ 432.000 de dolari), pentru nerespectarea obligației de a elimina conținut considerat ilegal.
Sursă foto: Pexels
Andrei Rachieru
16 mart. 2026, 13:08, Știri externe

Informația a fost relatată de agenția de presă Interfax, care citează surse oficiale din sistemul judiciar rus și preluată de Reuters.

Decizia vine într-un context tensionat, în care Rusia amendează Telegram pentru conținut ilegal în mod repetat, autoritățile acuzând platforma că permite răspândirea materialelor extremiste și a altor informații interzise de legislația națională.

Acuzațiile autorităților

Potrivit instituțiilor ruse de reglementare, Telegram nu ar fi respectat cerințele legale privind moderarea conținutului, în special în cazul mesajelor și canalelor care promovează activități ilegale sau extremism. Oficialii susțin că aplicația este una dintre cele mai utilizate platforme de comunicare din Rusia, ceea ce îi conferă un impact major asupra opiniei publice și securității informaționale.

În ultimii ani, Rusia amendează Telegram pentru conținut ilegal în mai multe rânduri, sancțiunile financiare fiind însoțite și de amenințări cu restricționarea accesului la aplicație.

Reacția companiei

Reprezentanții Telegram resping ferm acuzațiile formulate de autoritățile ruse. Compania susține că respectă principiile libertății de exprimare și că elimină conținutul ilegal atunci când acesta este semnalat în mod justificat. În același timp, Telegram acuză Rusia că încearcă să limiteze funcționarea aplicației prin măsuri administrative și tehnice.

Mai mult, oficialii platformei afirmă că presiunile exercitate de stat au ca scop forțarea utilizatorilor să migreze către o aplicație de mesagerie controlată de autorități, denumită MAX.

