Un sat din Normandia s-a opus vizitei șefului Pentagonului la ceremonia „Zilei Z”: „Nu este binevenit”

Totul a început în Langrune-sur-Mer, o comună franceză cu aproximativ 2.000 de locuitori, unde urma să aibă loc una dintre ceremoniile dedicate împlinirii a 82 de ani de la Debarcarea din Normandia. Membrii unei asociații locale au publicat o scrisoare deschisă în care au criticat prezența lui Pete Hegseth, susținând că pozițiile sale politice sunt incompatibile cu valorile pentru care soldații aliați au luptat în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, arată The Guardian.

O petiție locală care a ajuns în presa internațională

Textul, semnat de aproximativ 40 de membri ai asociației Langrune en Commun, cerea anularea vizitei și invoca apărarea democrației, drepturilor omului și a memoriei soldaților americani, britanici și canadieni căzuți în Normandia. Inițiatorii spun că nu se așteptau ca demersul să aibă un impact major. Însă după ce Hegseth a susținut un discurs controversat la cimitirul militar american din Colleville-sur-Mer, reacțiile au explodat.

În intervenția sa, oficialul american a comparat provocările actuale legate de imigrație cu o nouă formă de „invazie” a Europei, declarații care au fost criticate de istorici, politicieni și organizații civice.

Vizita a fost anulată fără explicații

La câteva ore după discurs, organizatorii au fost informați că Pete Hegseth nu va mai participa la ceremonia programată în Langrune-sur-Mer. Potrivit relatărilor, nu a fost oferită o explicație oficială pentru anularea vizitei. Între timp, locuitorii implicați în protest spun că au primit sute de mesaje de susținere din întreaga lume, inclusiv din Statele Unite. Printre acestea s-au numărat și mesaje trimise de veterani americani care au apreciat poziția adoptată de comunitatea franceză.

Dezbatere despre memoria Zilei Z

Cazul a deschis o discuție mai amplă despre semnificația actuală a comemorărilor dedicate Zilei Z și despre modul în care valorile asociate eliberării Europei sunt interpretate în contextul politic contemporan. Pentru locuitorii din Langrune-sur-Mer, gestul lor a fost mai puțin unul politic și mai degrabă o încercare de a apăra simbolistica unui moment istoric care, în opinia lor, trebuie să rămână asociat cu libertatea, democrația și solidaritatea dintre națiuni.