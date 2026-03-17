Zelenski avertizează că armele bazate pe inteligență artificială vor schimba războiul: Ucraina are nevoie de 1.000 de drone-interceptor pe zi

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că viitorul războiului va fi dominat de sisteme bazate pe inteligență artificială, capabile să opereze mai rapid decât orice om, și a susținut că lipsa unei reacții ferme împotriva Rusiei încă din 2022 a permis extinderea unui nou tip de amenințare: războiul în masă cu drone.

Liderul de la Kiev a declarat că Ucraina poate urmări în detaliu fiecare atac rusesc asupra orașelor sale cu ajutorul tehnologiei și a subliniat că aproape nu există nopți fără bombardamente sau raiduri. El a amintit inclusiv de o noapte în care țara sa s-a confruntat cu aproape 500 de atacuri, iar apărarea putea fi monitorizată în timp real pentru a vedea cum reacționează la fiecare amenințare.

Zelenski a spus că armele vor funcționa în curând pe bază de inteligență artificială, ceea ce va accelera ritmul deciziilor pe câmpul de luptă dincolo de capacitatea umană de reacție. În opinia sa, dacă Vladimir Putin ar fi fost respins decisiv încă din 2022, lumea ar fi putut evita „războiul masiv cu drone”, pe care l-a descris drept o amenințare pentru întreaga omenire.

Avertisment: Rachetele nu mai sunt suficiente

Președintele ucrainean a avertizat că unele state cred că rachetele sunt suficiente pentru a se proteja împotriva dronelor, însă această abordare este insuficientă. Potrivit lui, simpla existență a interceptorilor nu rezolvă problema, iar apărarea eficientă presupune un sistem complet, integrat, nu doar lovirea țintelor individuale.

În acest context, Zelenski a afirmat că Ucraina are nevoie de aproximativ 1.000 de drone-interceptor pe zi și că are deja capacitatea de a le produce într-un ritm similar. El a prezentat aceste drone drept una dintre cele mai noi și importante componente ale apărării ucrainene, folosite deja pe scară largă împotriva atacurilor rusești.

Liderul ucrainean a mai spus că țara sa dispune și de radare capabile să continue să funcționeze chiar și în condițiile în care semnalele sunt bruiate, un detaliu pe care l-a prezentat ca fiind esențial într-un război în care tehnologia electronică și bruiajul joacă un rol tot mai important.

Zelenski a reluat și avertismentul privind costurile disproporționate ale războiului modern. El a arătat că drone relativ ieftine pot obliga statele să consume muniție defensivă extrem de scumpă, ceea ce face atacurile de masă mult mai accesibile și mai greu de contracarat doar prin metode clasice.

Mesajul transmis de președintele ucrainean este că războiul modern nu mai poate fi înțeles doar prin prisma tancurilor, avioanelor sau rachetelor, ci prin capacitatea statelor de a construi rapid sisteme defensive inteligente, adaptate unei amenințări tot mai ieftine, mai rapide și mai greu de oprit.

În final, Zelenski a sugerat că miza nu este doar securitatea Ucrainei, ci și capacitatea lumii democratice de a ține pasul cu o nouă generație de arme și tehnologii militare, înainte ca acestea să transforme radical războiul și siguranța globală.