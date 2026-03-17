Uniunea Europeană respinge reluarea acordurilor energetice cu Rusia, în ciuda creșterii prețurilor

Kaja Kallas a declarat că, în cadrul discuțiilor interne ale Uniunii Europene, nu există deschidere pentru revenirea la relații energetice cu Rusia, chiar și în contextul creșterii prețurilor la energie.

„Am fost în spatele acelor uși închise și nu văd această deschidere. Și când vorbim cu Rusia, desigur, cel mai important lucru este să cădem de acord mai întâi despre ce vrem să vorbim cu ei”, a spus Kallas, într-un interviu acordat agenției Reuters.

Oficialul european a avertizat că o revenire la relațiile energetice de dinaintea începerii Războiului din Ucraina, ar putea duce la noi conflicte.

„Pentru că, dacă ne întoarcem la normal, vom avea mai multe astfel de situații, mai multe războaie. Am mai văzut asta înainte. Așa că trebuie să fim foarte vigilenți și să nu-i dăm Rusiei ceea ce își dorește, pentru că apetitul lor nu va face decât să crească”, subliniază Kallas.

Marți, prețurile petrolului au continuat să crească. Petrolul Brent a ajuns la la 104.88 dolari pe baril, iar West Texas Intermediate a ajuns la 98.32 dolari pe baril. Înainte de începerea războiului din Orientul Mijlociu, prețul petrolului se situa la aproximativ 70 de dolari pe baril.

Pe fondul creșterii galopante a prețurilor resurselor, Federația Rusă și-a arătat deschiderea pentru reluarea livărilor de petrol și gaze către Europa, la cererea statelor europene.