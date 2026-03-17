Prețul petrolului a crescut cu peste 5%, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

Prețul petrolului și-a revenit marți, accelerându-și redresarea și crescând cu peste 5%, după o scădere bruscă din ziua precedentă, determinată de îngrijorările persistente cu privire la aprovizionarea cu țiței din Orientul Mijlociu, unde instalațiile energetice strategice sunt atacate din nou, potrivit Le Figaro. În jurul orei 06:15 GMT, prețul țițeiului West Texas Intermediate (WTI), referința SUA, a crescut cu 5,16%, ajungând la 98,32 dolari pe baril. Țițeiul Brent, referința globală, a crescut și el, ajungând la 104,88 dolari pe baril. Luni scăzuse cu 2,84%.

La închiderea tranzacțiilor din Asia, piața a înregistrat o creștere bruscă, iar prețurile au crescut din nou pe fondul atacurilor iraniene asupra infrastructurii energetice strategice din Orientul Mijlociu, alimentând și mai mult îngrijorările cu privire la întreruperile aprovizionării cu țiței.

Uzina de procesare a petrolului din Fujairah, de pe coasta de est a Emiratelor Arabe Unite, a fost vizată marți de un alt atac cu drone care a provocat un incendiu, potrivit autorităților locale. Instalația, situată dincolo de Strâmtoarea Ormuz, fusese deja lovită cu o zi înainte de un atac cu drone, determinând compania națională de petrol ADNOC să își suspende transporturile de țiței la fața locului. Aceste tipuri de atacuri întunecă și mai mult perspectivele aprovizionării globale cu energie, deoarece războiul intră în a treia săptămână, iar traficul rămâne practic paralizat în Strâmtoarea strategică Ormuz.

Petrol din rezervele strategice

Agenția Internațională pentru Energie (AIE) și-a declarat într-adevăr disponibilitatea de a elibera mai mult din rezervele sale strategice de petrol „dacă este necesar”, în urma anunțului de miercuri privind o eliberare de 400 de milioane de barili și având în vedere că Japonia și-a deschis deja rezervele strategice. Cu toate acestea, situația rămâne incertă, iar tensiunile sunt mari.

Luni, președintele american Donald Trump și-a reiterat apelul către țările din Golf dependente de petrol de a securiza Strâmtoarea Ormuz, acuzând unele că „nu vor să se implice”. Această situație alimentează anticiparea unor acțiuni concrete. Mai mult, Donald Trump a amenințat că va extinde atacurile asupra insulei iraniene Kharg pentru a viza infrastructura petrolieră strategică crucială pentru exporturile Teheranului, pe care Washingtonul o cruțase weekendul trecut. „Aceasta nu este o piață concentrată pe o singură știre”.