O navă cu gaz natural lichefiat traversează Strâmtoarea Ormuz în premieră de la începutul conflictului

O navă încărcată complet cu gaz natural lichefiat (GNL) a traversat Strâmtoarea Ormuz, o premieră de la închiderea acesteia cauzată de conflictul din Orientul Mijlociu la începutul lunii martie, potrivit firmei specializate în monitorizarea fluxurilor de materii prime, Kpler.
Laurentiu Marinov
28 apr. 2026, 13:00, Știri externe

Conform datelor Kpler, nava Mubaraz, o navă GNL controlată de compania petrolieră națională din Emiratele Arabe Unite, Adnoc, a părăsit Golful în aprilie cu 132.890 m³ de  GNL la bord, prin această trecere care găzduiește aproximativ 20% din comerțul mondial cu GNL în timp de pace, potrivit Le Figaro.

Nava a fost încărcată pe insula Das, în Emiratele Arabe Unite.

Strâmtoarea Ormuz – prin care circulă aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel mondial – s-a confruntat cu perturbări majore de la începutul lunii martie, după ce SUA și Israelul au lansat o ofensivă comună împotriva Iranului pe 28 februarie.

