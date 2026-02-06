Prima pagină » Știri externe » Franța acuză Rusia de manipulare. Macron, vizat într-o campanie de dezinformare legată de dosarul Epstein

Franța acuză Rusia de manipulare. Macron, vizat într-o campanie de dezinformare legată de dosarul Epstein

Autoritățile franceze au detectat o amplă operațiune de dezinformare rusă, denumită „Storm-1516”, care încearcă să creeze impresia unei legături între președintele Emmanuel Macron și controversatul dosar Jeffrey Epstein, potrivit BFMTV, care citează surse guvernamentale.
Franța acuză Rusia de manipulare. Macron, vizat într-o campanie de dezinformare legată de dosarul Epstein
Sursa: Hepta/Mediafax foto
Andrei Rachieru
06 feb. 2026, 12:57, Știri externe

Aceasta reprezintă o acțiune de interferență menită să manipuleze opinia publică franceză și internațională.

Conform sursei citate, numele lui Emmanuel Macron apare în peste 200 de pagini din dosarul publicat de Departamentul de Justiție al SUA. Totuși, aceste mențiuni nu indică nicio implicare directă a președintelui francez în faptele lui Epstein, ci se referă la discuții între alte persoane sau articole de presă. Nu există dovezi ale unor contacte sau întâlniri directe între Macron și Epstein, subliniază BFMTV.

Operațiunea Storm-1516 nu vizează doar Franța. Rețeaua rusă creează site-uri false care imită publicații reale, folosind identitatea unor jurnaliști, pentru a răspândi narative false și a amplifica dezinformarea.

Această descoperire evidențiază modul în care Federația Rusă continuă să exploateze vulnerabilitățile mediului digital european, combinând tehnici de hacking, site-uri false și manipulare pe rețele sociale. Autoritățile franceze au subliniat necesitatea de a crește vigilența în fața campaniilor externe de dezinformare.

Recomandarea video

Care e faza cu ”taxa Temu” și de ce ea nu alungă avioanele cargo cu mărfuri asiatice din România / Cum a devenit această narațiune virală pe social media
G4Media
Ninge 10 zile fără oprire în România. Lista orașelor afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct: 'Pare și neîmbrăcată, și...'
Cancan
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, afaceristul din Sibiu omorât în casă, a fost reținută pentru că a învățat o tânără cum să își omoare mama ca să îi ia averea
Libertatea
O mai ai prin casă? Ce valoare are în 2026 celebra bancnotă de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare. Te poți îmbogăți
CSID
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Promotor