Franța acuză Rusia de manipulare. Macron, vizat într-o campanie de dezinformare legată de dosarul Epstein

Aceasta reprezintă o acțiune de interferență menită să manipuleze opinia publică franceză și internațională.

Conform sursei citate, numele lui Emmanuel Macron apare în peste 200 de pagini din dosarul publicat de Departamentul de Justiție al SUA. Totuși, aceste mențiuni nu indică nicio implicare directă a președintelui francez în faptele lui Epstein, ci se referă la discuții între alte persoane sau articole de presă. Nu există dovezi ale unor contacte sau întâlniri directe între Macron și Epstein, subliniază BFMTV.

Operațiunea Storm-1516 nu vizează doar Franța. Rețeaua rusă creează site-uri false care imită publicații reale, folosind identitatea unor jurnaliști, pentru a răspândi narative false și a amplifica dezinformarea.

Această descoperire evidențiază modul în care Federația Rusă continuă să exploateze vulnerabilitățile mediului digital european, combinând tehnici de hacking, site-uri false și manipulare pe rețele sociale. Autoritățile franceze au subliniat necesitatea de a crește vigilența în fața campaniilor externe de dezinformare.