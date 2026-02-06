Statele Unite acuză China că a efectuat un test nuclear secret. Reacția Beijingului

„Pot dezvălui că guvernul SUA este conștient de faptul că China a efectuat teste nucleare explozive, inclusiv pregătiri pentru teste cu randamente prestabilite de ordinul sutelor de tone”, a declarat Thomas DiNanno, subsecretar de stat american pentru controlul armamentelor și securitate internațională, în cadrul unei conferințe privind dezarmarea, desfășurată la Geneva, informează Reuters.

Armata chineză „a încercat să ascundă testarea prin camuflarea exploziilor nucleare, deoarece a recunoscut că aceste teste încalcă angajamentele privind interzicerea testelor. China a folosit «decuplarea», o metodă de reducere a eficienței monitorizării seismice, pentru a-și ascunde activitățile de restul lumii”, a spus el.

Acuzațiile au evidențiat tensiuni serioase între Washington și Beijing într-un moment important pentru controlul armelor nucleare, la o zi după ce a expirat tratatul care limita desfășurarea de rachete și focoase ale SUA și Rusiei.

DiNanno a afirmat că administrația de la Beijing a efectuat un astfel de test pe 22 iunie 2020.

Reacția Chinei

Ambasadorul Chinei pentru dezarmare, Shen Jian, nu a abordat direct acuzația lui DiNanno, dar a spus că Beijingul a acționat întotdeauna prudent și responsabil în chestiunile nucleare.

„China observă că SUA continuă, în declarațiile sale, să exagereze așa-numita amenințare nucleară a Chinei. China se opune ferm unor astfel de narațiuni false”, a spus el.

Shen Jian a adăugat că Statele Unite sunt responsabile „pentru agravarea cursei înarmărilor”.

Diplomați prezenți la conferință au declarat că acuzațiile SUA sunt noi și îngrijorătoare.

Controlul armelor nucleare, într-un moment critic

Tratatul New START din 2010, care a expirat joi, a lăsat Rusia și Statele Unite, pentru prima dată în mai bine de o jumătate de secol, fără constrângeri obligatorii privind desfășurarea rachetelor strategice și a focoaselor.

Președintele american Donald Trump vrea să îl înlocuiască printr-un nou acord care să includă și China, care își extinde rapid propriul arsenal.

„Astăzi, Statele Unite se confruntă cu amenințări din partea mai multor puteri nucleare. Pe scurt, un tratat bilateral cu o singură putere nucleară este pur și simplu nepotrivit în 2026 și pe viitor”, a spus DiNanno la conferința de la Geneva.

El a reiterat estimările SUA potrivit cărora China va avea peste 1.000 de focoase nucleare până în 2030.

Însă Shen Jian, delegatul chinez, a repetat că țara sa nu va participa, în această etapă, la noi negocieri cu Rusia și SUA.

„În această nouă eră, sperăm că Statele Unite vor renunța la mentalitatea Războiului Rece… și vor îmbrățișa securitatea comună și cooperantă”, a declarat Shen.

Expirarea New START lasă un vid în controlul armelor

Expirarea New START lasă un vid în controlul armelor pentru prima dată din 1972. Din perioada Războiului Rece, când SUA și URSS se amenințau cu „distrugerea reciprocă”, Moscova și Washingtonul au folosit tratatele de limitare a armelor pentru a evita atât riscul unei neînțelegeri letale, cât și o cursă a înarmărilor foarte costisitoare. Rusia ar prefera un dialog cu Statele Unite după New START, însă este pregătită pentru orice scenariu, a declarat vineri ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. Rusia vrea ca Marea Britanie și Franța să fie incluse în negocieri

Kremlinul a transmis că Rusia și Statele Unite recunosc necesitatea de a începe curând discuții despre controlul armelor nucleare.

În paralel, Moscova cere ca Marea Britanie și Franța să fie incluse în eventuale negocieri, lucru pe care cele două țări îl resping.

La forumul de la Geneva, Marea Britanie a transmis că a venit timpul pentru o nouă eră a controlului armelor nucleare, care să aducă la masă China, Rusia și SUA, adăugând că împărtășește îngrijorările SUA privind extinderea rapidă a arsenalului nuclear al Beijingului.

Franța a subliniat că un acord între statele cu cele mai mari arsenale nucleare este esențial.

Unii analiști de securitate spun că aceste tensiuni, precum și faptul că Rusia și SUA nu au reușit până acum să cadă de acord asupra unui nou tratat, ar putea intensifica dezbaterile în țări precum Japonia, Coreea de Sud și Polonia cu privire la posibilitatea de a încerca să intre în „clubul nuclear”.