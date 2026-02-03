Parchetul francez a anunțat oficial că solicită judecătorilor Curții de Apel din Paris „sancțiuni de ineligibilitate” în procesul din apel care vizează asistenții parlamentari ai Frontului Național, speță în care Marine Le Pen își joacă „rolul” în campania prezidențială din 2027.

În fața instanței franceze, procurorii au condamnat „strategia de delegitimizare ” a sistemului judiciar, făcută de candidata Frontului Național.

„Nu are rost să menținem un suspans fals; vă vom solicita să susțineți în mare măsură răspunderea penală stabilită în primă instanță și, bineînțeles, vor fi solicitate pedepse de ineligibilitate ”, a declarat avocatul general Thierry Ramonatxo în deschidere.

Procurorul și-a început discursul denunțând acuzațiile de „politizare” a acestei proceduri judiciare extrem de sensibile, care o împiedică în prezent pe Marine Le Pen să candideze în alegerile prezidențiale din 2027 .

Avocatul general susține că a reexaminat „atmosfera toxică” din jurul acestui caz de la sesizarea Parlamentului European din 2014, o procedură prelungită de „apărare colectivă, marcată de o opoziție puternică ”, cu „nu mai puțin de 45 de apeluri ” depuse de apărare.

Această confruntare a culminat cu amenințări la adresa judecătorilor instanței inferioare, care, pe 31 martie, au condamnat-o pe Marine Le Pen la patru ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare, și o amendă de 100.000 de euro și, cel mai important, la o interdicție de a ocupa o funcție publică pe o perioadă de cinci ani, cu efect imediat.

„ Strategia de delegitimare a sistemului de control și echilibru, și în acest caz a sistemului judiciar, a fost utilizată cu scopul declarat de a împiedica un lider de partid să ajungă la cea mai înaltă funcție din puterea executivă ”, a susținut Thierry Ramonatxo.

Cu toate acestea, „ a sugera că sistemul judiciar s-ar putea opune voinței poporului suveran este inexact; ignoră faptul că judecătorul este gardianul legii și doar o aplică ”, a declarat avocatul general, menționând însă că procedurile de apel au avut loc „într -o atmosferă mai senină ”.

Marine Le Pen și alți zece oficiali ai partidului sunt acuzați că au folosit fonduri ale Parlamentului European pentru a plăti angajații partidului între 2004 și 2016, când formațiunea se confrunta cu dificultăți financiare din cauza rezultatelor slabe ale alegerilor. Dintre cei 25 de condamnați în primă instanță anul trecut, jumătate au făcut apel.

Doar interdicție mai mică de doi ani și absența unei pedepse care să impună purtarea unei brățări electronice – considerată incompatibilă cu posibilitatea de a face campanie electorală – i-ar putea permite lui Marine Le Pen să-și imagineze din nou un viitor politic.

Jurnaliștii francezi susțin că, în acest caz cu mare încărcătură politică, instanța de apel va decizia „până în vară ”.