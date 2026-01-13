Prima pagină » Știri externe » Începe procesul în apel al lui Marine Le Pen. Verdictul ar putea decide candidatura sa la președinția Franței în 2027

Începe procesul în apel al lui Marine Le Pen. Verdictul ar putea decide candidatura sa la președinția Franței în 2027

Marine Le Pen va reveni marți în fața instanței pentru a contesta o condamnare pentru corupție, cu ambițiile sale prezidențiale din 2027 în joc. În faţa curţii de apel din Paris începe procesul în apel al liderei de extremă dreaptă.
Începe procesul în apel al lui Marine Le Pen. Verdictul ar putea decide candidatura sa la președinția Franței în 2027
Marine Le Pen. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
13 ian. 2026, 13:37, Știri externe

Procesul în apel începe marți și este programat să dureze o lună. Demersul ar putea avea consecinţe uriaşe pentru prezidenţialele de anul viitor și, practic, Marine Le Pen îşi joacă acum destinul prezidenţial.

Marine Le Pen încearcă să anuleze o hotărâre din primăvara anului trecut, care a găsit-o vinovată de deturnare de fonduri ale Parlamentului European. La momentul respectiv, ea a fost condamnată la cinci ani de interdicție de a candida pentru președinția Franței.

„Sper că voi reuși să conving judecătorii de nevinovăția mea. Este un nou tribunal cu noi judecători. Cazul va fi reluat”, a spus luni Le Pen, potrivit NBC News.

Cazul de anul trecut s-a concentrat pe acuzațiile că Le Pen, împreună cu peste 20 de alte personalități importante ale partidului, au angajat asistenți care lucrau pentru partidul RN, și nu pentru Parlamentul European, care îi plătea.

Scenariile privind evoluția procesului

Potrivit BBC, procesul are mai multe scenarii de finalitate. Le Pen speră că instanța de apel va anula verdictul instanței inferioare și îi va reabilita numele, putând astfel să candideze pentru a patra oară la alegerile prezidențiale din 2027.

Un al doilea scenariu posibil ar fi ca instanța de apel să confirme verdictul de vinovăție, dar să elimine clauza „efectului imediat”. Acest lucru i-ar permite să candideze chiar dacă ar decide să facă apel la cea mai înaltă instanță din țară pentru a anula verdictul de vinovăție.

Un al treilea scenariu ar putea fi ca judecătorii de apel să reducă suficient interdicția pentru a-i permite acesteia să își înregistreze candidatura până la termenul limită din martie 2027.

Ultimul scenariu, cel care ar exclude-o definitiv pe Le Pen din cursa prezidențială, ar fi menținerea condamnării inițiale și chiar înăsprirea pedepsei până la 10 ani de închisoare.

Jordan Bardella, considerat succesorul lui Le Pen

În cazul în care Marine Le Pen nu va putea candida la prezidențialele din Franța din 2027, Jordan Bardella este considerat de mulți drept succesorul ei. Popularitatea lui a crescut, în special în rândul tinerilor alegători, deși unii membri ai partidului i-au contestat calitățile de lider.

Recomandarea video

EXCLUSIV O barjă cu îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea / Peste 1100 de tone de chimicale, susține primăria / Autoritățile n-au făcut public incidentul
G4Media
Bani în plus la pensiile din ianuarie 2026, pentru pensionarii din aceste orașe din România
Gandul
Cum arată acum Maria, tânăra găsită în stare gravă după o petrecere cu șeicii. E transformată total!
Cancan
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport
Curtea de Conturi semnalează nereguli grave la Berceni, Prahova: cardurile primăriei, folosite de Crăciun, la benzinării din Maramureș. Bilete de avion de 10.000 de euro, fără documente justificative
Libertatea
Categoria de bugetari care vor primi vouchere de vacanță și în acest an. Noi reguli și criterii mai stricte pentru angajați!
CSID
Buggy-ul american care doboară drone cu rachete de 100.000 de dolari
Promotor