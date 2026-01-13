Începe procesul în apel al lui Marine Le Pen. Verdictul ar putea decide candidatura sa la președinția Franței în 2027

Procesul în apel începe marți și este programat să dureze o lună. Demersul ar putea avea consecinţe uriaşe pentru prezidenţialele de anul viitor și, practic, Marine Le Pen îşi joacă acum destinul prezidenţial.

Marine Le Pen încearcă să anuleze o hotărâre din primăvara anului trecut, care a găsit-o vinovată de deturnare de fonduri ale Parlamentului European. La momentul respectiv, ea a fost condamnată la cinci ani de interdicție de a candida pentru președinția Franței.

„Sper că voi reuși să conving judecătorii de nevinovăția mea. Este un nou tribunal cu noi judecători. Cazul va fi reluat”, a spus luni Le Pen, potrivit NBC News.

Cazul de anul trecut s-a concentrat pe acuzațiile că Le Pen, împreună cu peste 20 de alte personalități importante ale partidului, au angajat asistenți care lucrau pentru partidul RN, și nu pentru Parlamentul European, care îi plătea.

Scenariile privind evoluția procesului

Potrivit BBC, procesul are mai multe scenarii de finalitate. Le Pen speră că instanța de apel va anula verdictul instanței inferioare și îi va reabilita numele, putând astfel să candideze pentru a patra oară la alegerile prezidențiale din 2027.

Un al doilea scenariu posibil ar fi ca instanța de apel să confirme verdictul de vinovăție, dar să elimine clauza „efectului imediat”. Acest lucru i-ar permite să candideze chiar dacă ar decide să facă apel la cea mai înaltă instanță din țară pentru a anula verdictul de vinovăție.

Un al treilea scenariu ar putea fi ca judecătorii de apel să reducă suficient interdicția pentru a-i permite acesteia să își înregistreze candidatura până la termenul limită din martie 2027.

Ultimul scenariu, cel care ar exclude-o definitiv pe Le Pen din cursa prezidențială, ar fi menținerea condamnării inițiale și chiar înăsprirea pedepsei până la 10 ani de închisoare.

Jordan Bardella, considerat succesorul lui Le Pen

În cazul în care Marine Le Pen nu va putea candida la prezidențialele din Franța din 2027, Jordan Bardella este considerat de mulți drept succesorul ei. Popularitatea lui a crescut, în special în rândul tinerilor alegători, deși unii membri ai partidului i-au contestat calitățile de lider.