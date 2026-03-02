Fostul președinte bulgar, Rumen Radev, favorit în alegerile generale cu o nouă coaliție

Fostul președinte bulgar, Rumen Radev, și-a anunțat candidatura pentru funcția de prim-ministru în alegerile anticipate programate pentru 19 aprilie, după ce și-a prezentat nouă coaliție denumită „Bulgaria Progresistă”.

Considerat cel mai popular politician din Bulgaria, Radev este dat acum în sondaje pe primul loc, blocul său de centru-stânga urmând să obțină 33% din voturi, cu 12 puncte peste cei mai apropiați rivali, potrivit POLITICO Poll of Polls.

Într-o postare pe Facebook, Radev a declarat că alianța reprezintă „răspunsul la așteptările bulgarilor de a desființa modelul oligarhic de corupție”.

El a mai adăugat că înregistrarea coaliției este „primul pas către victorie” și a declarat că „suntem pregătiți, putem și vom reuși.”

Fost comandant al forțelor aeriene și deținător a două mandate prezidențiale, cel mai recent încheiat la începutul lunii ianuarie, Radev și-a construit imaginea ca un adversar cu multe legături politice.

Totuși, fostul președinte bulgar este criticat pentru pozițiile considerate favorabile Moscovei, în special privind sprijinul militar pentru Ucraina.

„Bulgaria Progresistă” reunește Mișcarea Politică Social-Democrată, Partidul Social-Democrat și Mișcarea Poporul Nostru. Blocul este strâns asociat cu Radev, dar conducerea oficială revine aliaților săi, Galab Donev, fost prim-ministru interimar, și Dimitar Stoyanov, fost ministru al apărării.

Inițiativa sa a venit după ani de instabilitate politică și proteste de masă. Prim-ministrul Rosen Zhelyazkov a demisionat în decembrie 2025, după acuzații de corupție. Cabinetul său, format în ianuarie 2025, a supraviețuit șase voturi de neîncredere înainte de a se prăbuși.

Alegerile din aprilie vor fi a opta rundă de scrutin în Bulgaria în patru ani, niciun prim-ministru ales din 2021 nereușind să finalizeze mandatul complet.