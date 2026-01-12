Ascensiunea Rassemblement National în Franța. Tot mai mulți alegători susțin ideile extremei drepte, dar Marine Le Pen pierde teren

Ascensiunea Rassemblement National în Franța este confirmată de creșterea constantă a sprijinului popular, însă Marine Le Pen este depășită clar în preferințele electoratului de actualul lider al formațiunii, Jordan Bardella.

Conform cercetării sociologice, 42% dintre francezi afirmă că susțin ideile RN, în creștere cu trei puncte față de anul trecut și cu 13 puncte față de 2022. De asemenea, 44% consideră că partidul nu reprezintă o amenințare la adresa democrației, în timp ce 41% îl percep drept o amenințare, procent în ușoară creștere. Ascensiunea Rassemblement National în Franța este susținută și de percepția că formațiunea nu mai este considerată xenofobă de aproximativ 40% dintre respondenți, opinie împărtășită inclusiv de aproape 60% dintre simpatizanții partidului Les Républicains.

Aproape jumătate dintre cei chestionați (47%) consideră că RN nu este un partid antisemit, un indicator important în procesul de „normalizare” a imaginii formațiunii. Ascensiunea Rassemblement National în Franța se reflectă și în rezultatele electorale recente: la alegerile legislative anticipate din 2024, partidul a obținut 125 din cele 577 de mandate din Adunarea Națională, consolidându-și poziția ca principală forță de opoziție.

Capacitatea de a guverna

Șapte din zece francezi consideră că RN este capabil să ajungă la putere, un procent în creștere constantă din 2019.

La alegerile prezidențiale din 2022, Marine Le Pen a obținut 41,45% din voturi în turul al doilea, fiind învinsă de Emmanuel Macron, după ce pierduse și în 2017. Cu toate acestea, ascensiunea Rassemblement National în Franța nu se mai confundă exclusiv cu imaginea liderului istoric al partidului.

Declinul lui Le Pen

Marine Le Pen riscă să nu mai poată candida la alegerile prezidențiale din 2027, după ce a fost condamnată în primă instanță la o interdicție de cinci ani de a ocupa funcții publice, în dosarul asistenților parlamentari ai fostului Front Național. Procesul în apel începe la Paris, iar o eventuală menținere a sentinței ar bloca definitiv candidatura sa.

Potrivit sondajului Le Monde, 49% dintre francezi consideră că Jordan Bardella are cele mai mari șanse de a câștiga alegerile prezidențiale, față de doar 18% pentru Marine Le Pen. Analiștii subliniază că strategia de victimizare adoptată de Le Pen după condamnare nu a reușit să depășească nucleul dur al susținătorilor săi, iar electoratul RN îl percepe pe Bardella drept mai credibil și mai capabil să conducă Franța.

Sondajul a fost realizat online între 1 și 5 ianuarie, pe un eșantion reprezentativ de 1.511 persoane adulte, utilizând metoda cotelor și stratificarea pe regiuni și tipuri de zone urbane.