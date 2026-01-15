Macron cere „eforturi pe măsura vremurilor grele” pentru a face față „unei lumi atât de brutale”

Președintele francez a cerut fonduri suplimentare de 36 de miliarde de euro până în 2030 pentru „accelerarea reînarmării” țării.

„Trebuie să acționăm mai repede și mai puternic”, a declarat Emmanuel Macron la baza aeriană din Istres, departamentul Bouches-du-Rhône. Legea de programare militară 2024-2030, care prevede în prezent 413 miliarde de euro, trebuie actualizată și adoptată „până la 14 iulie”, conform președintelui, citat de AFP.

Franța furnizează două treimi din capacitățile de informații ale Ucrainei

Emmanuel Macron a afirmat că Franța furnizează astăzi Ucrainei „două treimi” din „capacitățile de informații” necesare în conflictul cu Rusia. Președintele s-a felicitat că țara sa a preluat o parte semnificativă din sprijinul de intelligence pentru Kiev.

„În timp ce acum un an Ucraina era în mare măsură dependentă de capacitățile de informații americane, astăzi două treimi sunt furnizate de Franța”, a declarat Emmanuel Macron. El a precizat că cele 34 de țări ale Coaliției voluntarilor finanțează „100%” din mijloacele acordate Kievului.

Noi mijloace militare trimise în Groenlanda

Emmanuel Macron a anunțat joi că Franța a trimis „o primă echipă de militari” în Groenlanda în cadrul unei misiuni militare europene. În zilele următoare, țara va trimite noi „mijloace terestre, aeriene și maritime” în teritoriul autonom danez râvnit de Statele Unite.

„Franța și europenii trebuie să continue să fie prezenți oriunde interesele lor sunt amenințate, fără escaladare, dar intransigenți în ceea ce privește respectarea suveranității teritoriale”, a declarat președintele francez la baza aeriană de la Istres, lângă Marsilia.

Emmanuel Macron a considerat că este „rolul” Franței „să fie alături de un stat suveran pentru a-i proteja teritoriul”, referindu-se la Danemarca și tensiunile generate de declarațiile privind Groenlanda.