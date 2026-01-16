Emmanuel Macron: Franța preia rolul principal în furnizarea de informații pentru Ucraina

Președintele Emmanuel Macron, a declarat joi că Franța a devenit principalul furnizor de informații pentru Kiev, prin înlocuirea Statele Unite ale Americii, notează Kyiv Post.

Scopul adevărat al Franței este sprijinul apărării Ucrainei împotriva invaziei rusești.

Emmanuel Macron a afirmat că aproximativ două treimi din capacitățile de informații ale Ucrainei provin în prezent din Franța. Declarația a fost făcută în cadrul unui discurs adresat armatei franceze, anunță Interfax Ukraine.

„Dacă acum un an Ucraina era predominant dependentă de capacitățile de informații americane, astăzi Franța furnizează două treimi din aceste capacități. Două treimi!”, a spus Macron.

În octombrie 2025, oficiali americani și ucraineni care au dorit să rămână anonimi au declarat pentru Financial Times că Washingtonul a ajutat în mod discret Ucraina să lanseze atacuri asupra instalațiilor petroliere rusești, prin oferirea de date.

Potrivit informațiilor, aceste date au inclus traseul, altitudinea, momentul și detalii ale misiunilor, ceea ce a permis dronelor ucrainene să evite apărarea aeriană a Rusiei.

Nu este clar dacă Emmanuel Macron s-a referit la aceleași tipuri de capabilități, precum datele satelitare sau sistemele de cartografiere, care au sprijinit aceste atacuri.

Un oficial al Ministerului Apărării din Franța a declarat pentru Reuters că majoritatea capabilităților au caracter tehnic, însă nu a oferit alte explicații.

Cu toate astea, Reuters a precizat că afirmațiile lui Emmanuel Macron contrazic declarațiile făcute în decembrie de fostul șef al serviciilor de informații militare ucrainene.

Acesta a susținut atunci că Statele Unite rămân principalul furnizor de informații. Serviciul HUR nu a comentat cele mai recente afirmații ale președintelui francez.

În discursul de joi, Macron a cerut accelerarea eforturilor în domeniul dezvoltării armamentului. El a spus că producătorii francezi de arme se află în urma Ucrainei în anumite domenii.

Președintele francez a menționat în discurs și atacul recent al Rusiei cu racheta Oreshnik asupra orașului Lviv din vestul Ucrainei și a spus că acest tip de rachetă poate viza Parisul.

El a cerut inițierea unor programe similare pentru „aceste noi tipuri de arme”.

„Dacă vrem să rămânem fiabili, noi, europenii, și în special Franța, trebuie să dezvoltăm aceste noi tipuri de arme care vor schimba regulile jocului pe termen scurt”, a spus Macron.