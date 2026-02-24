Prima pagină » Știri externe » Emmanuel Macron, atac la adresa Rusiei la împlinirea a patru ani de război: „Patru ani de vieţi distruse, violenţă, violuri, torturi şi teroare”

Emmanuel Macron a declarat că războiul Rusiei împotriva Ucrainei este un „triplu eşec militar, economic şi strategic” și a reafirmat solidaritatea Franței și a Europei cu statul vecin al României.
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj marți, odată cu împlinirea a patru ani de război în Ucraina, unde a punctat eșecul „militar, economic și strategic” al Rusiei.

„Acest război este un triplu eşec pentru Rusia: militar, economic şi strategic”, a scris Emmanuel Macron în postarea sa publicată pe x.

„Au trecut patru ani de când Europa s-a trezit la sunetul bombelor ruseşti în Ucraina. Patru ani de război de agresiune ales de Rusia, cu încălcarea flagrantă a dreptului internaţional, a suveranităţii unui popor şi a vieţii umane. Patru ani de oraşe lovite, şcoli şi spitale distruse, infrastructuri energetice vizate metodic pentru a arunca familiile în frig şi teroare. Patru ani, 15.000 de civili ucraineni ucişi. Patru ani de vieţi distruse, violenţă, violuri, torturi, crime de război şi teroare. Patru ani şi mii de copii ucraineni smulşi de pe pământul lor şi de lângă familiile lor. Dar patru ani în care Ucraina rezistă şi se opune”, a adăugat liderul francez.

„Pentru că Ucraina este prima linie de apărare a continentului nostru, Franţa şi Europa îi sunt ferm alături”, a mai declarat Emmanuel Macron.

„Vom continua, de asemenea, să atacăm economia de război rusă: vom menţine sancţiunile şi vom continua acţiunile noastre împotriva flotei fantomă (…) Cei care cred că pot conta pe oboseala noastră se înşală. Suntem şi vom rămâne alături de Ucraina”.

Marți, lideri europeni importanți, precum președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, António Costa, liderii statelor baltice și nordice și premierul Croației, s-au deplasat la Kiev pentru a marca aniversarea invaziei rusești.

Războiul din Ucraina este cel mai puternic conflict din Europa de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, din cauza sutelor de mii de morți și răniți, și a schimbărilor geopolitice majore.

Mai multe țări europene și-au majorat cheltuielile militare în răspuns la agresiune.

Negocierile diplomatice inițiate în 2025 sub medierea Statelor Unite nu au oprit luptele. Armata Rusiei continuă să ocupe aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei și bombardează zilnic zone civile și infrastructuri.

În același timp, sancțiunile impuse de aliații occidentali au obligat Rusia să-și reorienteze exporturile de hidrocarburi către piețe asiatice, afectând, în schimb, economia țării.

