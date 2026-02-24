Ursula von der Leyen, mesaj la împlinirea a patru ani de război în Ucraina: „Europa este alături de Ucraina, neclintită, financiar, militar în această iarnă grea”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis marți un mesaj de solidaritate cu Ucraina, la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei rusești.

Mesajul său a fost publicat pe pagina de X, unde lidera de la Bruxelles a scris că a ajuns la Kiev pentru a zecea oară de la începutul războiului în Ucraina. Ea a subliniat sprijinul Europei pentru poporul ucrainean.

În postarea sa, Ursula von der Leyen a declarat că vizita sa în capitala ucraineană este una simbolică, dar și politică.

„La Kiev pentru a zecea oară de la începutul războiului. Pentru a reafirma faptul că Europa este alături de Ucraina, neclintită, financiar, militar și în această iarnă grea. Pentru a sublinia angajamentul nostru constant față de lupta dreaptă a Ucrainei”, a transmis președinta Comisiei Europene.

In Kyiv for the tenth time since the start of the war. To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter. To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight. And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026

Ursula von der Leyen a declarat că Europa va continua să susțină Ucraina până la încheierea războiului în condiții acceptabile pentru statul ucrainean.

Ea a făcut un apel și către cetățenii ucraineni, dar și către Rusia, unde a punctat că Uniunea Europeană nu va renunța la sprijinul acordat Ucrainei până nu se ajunge la pace.

„Pentru a transmite un mesaj clar poporului ucrainean și agresorului deopotrivă: nu vom ceda până când pacea nu va fi restabilită. Pace în condițiile Ucrainei”, a afirmat Ursula von der Leyen.

Astăzi se împlinesc patru ani de la izbucnirea războiului în Ucraina, când armata Rusiei a invadat țara, pe 24 februarie 2022. În toată perioada aceasta, Uniunea Europeană a oferit sprijin financiar, militar și umanitar semnificativ Ucrainei.