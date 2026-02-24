Prima pagină » Știri externe » Ursula von der Leyen, mesaj la împlinirea a patru ani de război în Ucraina: „Europa este alături de Ucraina, neclintită, financiar, militar în această iarnă grea”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis marți un mesaj odată cu împlinirea a patru ani de război în Ucraina.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis marți un mesaj de solidaritate cu Ucraina, la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei rusești.

Mesajul său a fost publicat pe pagina de X, unde lidera de la Bruxelles a scris că a ajuns la Kiev pentru a zecea oară de la începutul războiului în Ucraina. Ea a subliniat sprijinul Europei pentru poporul ucrainean.

În postarea sa, Ursula von der Leyen a declarat că vizita sa în capitala ucraineană este una simbolică, dar și politică.

„La Kiev pentru a zecea oară de la începutul războiului. Pentru a reafirma faptul că Europa este alături de Ucraina, neclintită, financiar, militar și în această iarnă grea. Pentru a sublinia angajamentul nostru constant față de lupta dreaptă a Ucrainei”, a transmis președinta Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen a declarat că Europa va continua să susțină Ucraina până la încheierea războiului în condiții acceptabile pentru statul ucrainean.

Ea a făcut un apel și către cetățenii ucraineni, dar și către Rusia, unde a punctat că Uniunea Europeană nu va renunța la sprijinul acordat Ucrainei până nu se ajunge la pace.

„Pentru a transmite un mesaj clar poporului ucrainean și agresorului deopotrivă: nu vom ceda până când pacea nu va fi restabilită. Pace în condițiile Ucrainei”, a afirmat Ursula von der Leyen.

Astăzi se împlinesc patru ani de la izbucnirea războiului în Ucraina, când armata Rusiei a invadat țara, pe 24 februarie 2022. În toată perioada aceasta, Uniunea Europeană a oferit sprijin financiar, militar și umanitar semnificativ Ucrainei.

