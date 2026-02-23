Războiul din Ucraina se apropie de al cincilea an. Cum afectează conflictul viața de zi cu zi într-un oraș din Rusia

Pe malul râului apar panouri de recrutare ale armatei ruse, care promit echivalentul a 15.000 de lire sterline celor dispuși să lupte pe front, se arată într-o analiză BBC.

Afișe cu soldați înarmați și sloganuri patriotice sunt omniprezente. Invazia pe scară largă a Ucrainei, declanșată de Kremlin la 24 februarie 2022, a fost prezentată inițial drept o operațiune rapidă. Patru ani mai târziu, războiul din Ucraina continuă, cu pierderi umane semnificative.

Un mural uriaș de pe un bloc de nouă etaje din Yelets înfățișează chipurile a cinci soldați locali uciși în Ucraina, sub mesajul „Glorie eroilor Rusiei!”. Autoritățile ruse nu publică date oficiale privind victimele, însă impactul războiului din Ucraina este vizibil în cimitirele și monumentele din orașele mici.

Irina, o colectoare de bilete, spune că mai mulți membri ai familiei și cunoscuți au murit pe front. Deși ajută armata cu pachete de sprijin, recunoaște că nu mai înțelege scopul conflictului

„În Marele Război pentru Apărarea Patriei știam pentru ce luptam. Acum nu mai sunt sigură”, a spus ea.

Presiunea economică asupra populației

Atacurile cu drone ucrainene au determinat autoritățile din regiunea Lipetsk să instaleze adăposturi de urgență, o realitate de neimaginat înainte de războiul din Ucraina.

În paralel, economia locală suferă. Creșterea TVA-ului de la 20% la 22%, decisă pentru a finanța „apărarea și securitatea”, afectează micile afaceri.

Anastasiya Bykova, proprietara unei brutării, spune că a fost nevoită să majoreze prețurile din cauza taxelor și a facturilor mai mari.

„Dacă închidem, ce rămâne? Doar un petic gri”, afirmă ea.

Resemnarea socială

În Lipetsk, la o oră distanță de Yelets, nemulțumirile sunt similare.

Pensionarii se plâng de prețuri și utilități, dar puțini îndrăznesc să critice deschis conflictul. Deși președintele Vladimir Putin susține că sacrificiile sunt necesare, optimismul lipsește.

Pe măsură ce războiul din Ucraina intră în al cincilea an, mulți ruși par să se retragă într-o stare de așteptare tăcută, sperând la vremuri mai bune.