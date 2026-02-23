Prima pagină » Știri externe » Secretarul general al ONU„ Statul de drept este zdrobit de legea celui mai puternic”

Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, a denunțat luni ascensiunea ideii „ceea ce face puterea este drept ”, rezultând „un atac la scară largă asupra drepturilor omului în întreaga lume”.
Laurentiu Marinov
23 feb. 2026, Știri externe

„Statul de drept este zdrobit de legea celui mai puternic”, a afirmat Secretarul General al ONU, fără a numi nicio țară sau lider. Și „când drepturile omului se prăbușesc, totul se prăbușește”, a adăugat el, deplângând faptul că trăim „într-o lume în care suferința în masă este acceptată… unde ființele umane sunt folosite drept monedă de schimb… unde dreptul internațional este considerat un simplu inconvenient”.

Bilanțul Națiunilor Unite este amar: conflictele se înmulțesc, impunitatea se extinde, drepturile omului sunt călcate în picioare, iar nevoile umanitare explodează, în timp ce finanțarea scade, într-un context al reducerilor drastice ale ajutorului extern american decise de Donald Trump de la revenirea sa la Casa Albă, potrivit Le Figaro.

Agresiune în plină zi, adesea sub conducerea celor mai puternici

Potrivit șefului ONU, „tehnologiile – în special inteligența artificială – sunt utilizate din ce în ce mai mult în moduri care reprimă, exacerbează inegalitățile și expun persoanele marginalizate la noi forme de discriminare, atât online, cât și offline”.

„Și această agresiune nu este comisă în secret, nici prin surprindere. Are loc în plină zi, adesea sub conducerea celor mai puternici. În întreaga lume, drepturile omului sunt sacrificate, în mod deliberat și strategic, și uneori cu mândrie”, a declarat Secretarul General al ONU,Antonio Guterres, la deschiderea unei noi sesiuni a Consiliului pentru Drepturile Omului la Geneva.

