UPDATE 12:59

Mark Rutte a declarat că forțele armate ale „coaliției celor dispuși” vor ajunge în Ucraina, pe uscat, pe mare și în aer, imediat după semnarea unui acord de pace cu Rusia.

Secretarul general al NATO a adăugat că alți membri NATO „vor oferi asistență în alte moduri”.

Știrea inițială

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, urmează să efectueze o vizită la Kiev, unde va susține un discurs în fața Radei Supreme a Ucrainei, marți, pe 3 februarie.

A 15-a sesiune a parlamentului ucrainean include mai multe puncte importante pe agendă, printre care și un discurs al lui Mark Rutte, scrie European Pravda.

„Mâine, secretarul general al NATO, Mark Rutte, va vorbi în Rada Supremă a Ucrainei”, a declarat deputatul ucrainean, Oleksii Honcharenko.

„Va avea loc deschiderea, un discurs al secretarului general al NATO și o serie de chestiuni procedurale”, a declarat Yaroslav Zhelezniak, tot deputat ucrainean.

Până în prezent, nu există un anunț oficial privind vizita lui Mark Rutte în capitala Ucrainei.

Pe 26 ianuarie, Rutte a îndemnat Uniunea Europeană să renunțe la regula „cumpără arme europene” în achizițiile de arme pentru Ucraina. De asemenea, el a cerut țărilor UE care „stau pe grămezi mari de interceptoare” să transfere aceste rachete către Ucraina.