Informațiile militare ale statelor UE ar putea fi securizate fără tehnologie americană până în 2030

Documentele arată că organismul interguvernamental de apărare al UE își propune să înființeze o platformă de partajare a datelor de nivel militar, complet operațională, până în 2030, potrivit Euractiv.

Sub denumirea Spațiul European de Date privind Inteligența Artificială în Domeniul Apărării (DAIDS), inițiativa își propune să permită țărilor UE să partajeze în siguranță informații sensibile legate de apărare prin intermediul unei platforme dedicate.

Până acum, țările au ales furnizorii pe baza preferințelor naționale, creând un mozaic de furnizori pentru stocarea și partajarea datelor, fără o platformă comună sigură pentru schimbul de informații.

Comisia Europeană a propus inițial crearea unui „mediu de date fiabil, securizat și interoperabil” în Foaia de parcurs pentru transformarea industriei de apărare, publicată anul trecut.

EDA, o instituție interguvernamentală a UE, lucrează acum pentru a transforma așa-numitul spațiu al datelor în realitate, conform documentelor consultate de Euractiv.

Pe măsură ce Uniunea Europeană își pune din ce în ce mai mult la îndoială dependența de Statele Unite, a devenit mai important ca armatele și autoritățile de apărare europene să se asigure că datele lor sunt securizate corespunzător. În prezent, multe țări își stochează sau partajează datele folosind infrastructură de stocare fabricată în străinătate – în special în America – ceea ce creează atât o potențială dependență, cât și vulnerabilitate.

Având în vedere acest lucru, sunt acum prevăzute două proiecte complementare. În primul rând, spațiul de date ar urma să fie un „cadru federat la nivelul UE, conceput pentru a permite partajarea fiabilă, securizată și suverană a datelor relevante pentru apărare”, se arată în documente.

Apoi, comisarul apărării, Andrius Kubilius, a declarat că guvernele ar trebui să înceapă să dezvolte un cloud militar suveran. Cele două proiecte sunt interconectate, dar pot funcționa și independent. Pe scurt, un cloud stochează date, în timp ce un spațiu de date facilitează schimbul de informații pe bază bilaterală sau multilaterală.

Conform documentelor, există mai multe motive cheie pentru înființarea unui proiect de Spațiu de Date privind Apărarea: accelerarea procesului decizional între țări, utilizând date de la națiuni individuale; creșterea interoperabilității între țările UE; și stimularea „pregătirii operaționale”.

Inteligența artificială, în zona informațiilor militare

Liderii UE au menționat, de asemenea, utilizarea inteligenței artificiale militare în apărare ca fiind unul dintre domeniile cheie în care trebuie investite pentru o mai bună pregătire a continentului.

Documentele menționează că EDA este în contact cu Comisia Europeană pentru a se asigura că diversele inițiative de creare a spațiului de date sunt complementare și evită duplicarea.

EDA a contractat un consorțiu format din trei companii pentru a ajuta la dezvoltarea proiectului: CEA din Franța , Cloud Data Engine din Franța și SopraSteria din Europa. Următorul pas este de a încuraja țările să își coordoneze achizițiile de tehnologii conforme cu viitorul spațiu european de date.

Până în faza 2029-2030, planul este de a integra DAIDS în operațiunile de rutină ale armatelor și autorităților de apărare, se arată în documentele de planificare. De asemenea, ar trebui să fie utilizat în misiuni și exerciții.