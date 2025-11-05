Kaja Kallas anunță că UE ar putea admite noi membri până în 2030. Care sunt țările care ar putea adera în următorii cinci ani

Uniunea Europeană s-ar putea extinde până la sfârșitul acestui deceniu și ar putea admite noi membri, a declarat șefa politicii externe a blocului, Kaja Kallas.

Anunțul vine după rapoartele anuale publicate de Comisia Europeană în privința a 10 țări care aspiră să adere la UE, notează The Guardian.

„Invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina și schimbările geopolitice fac ca argumentele în favoarea extinderii să fie foarte clare. (…) Aderarea de noi țări la Uniunea Europeană până în 2030 este un obiectiv realist”, a spus Kallas.

Potrivit oficialului UE, Muntenegru este cea mai avansată în procesul de aderare la blocul european și un favorit pentru statutul de membru, alături de Albania.

În plus, Kallas a criticat regresul din Serbia, precum și declinul democratic și mai accentuat din Georgia, alte două țări care aspiră să adere la UE.

Aderarea Ucrainei la UE ar putea fi „o garanție majoră de securitate”

Pe de altă parte, șefa politicii externe a UE a subliniat că aderarea Ucrainei ar putea fi o „garanție majoră de securitate” și că nicio țară candidată nu a implementat vreodată reforme atât de radicale în timp de război. Și Republica Moldova a primit aprecieri în privința progresului, cel mai mare realizat dintre toate țările într-un an, „în ciuda amenințărilor hibride continue și a încercărilor de destabilizare a țării în drumul său către UE”.

Extinderea granițelor UE are nevoie de votul unanim al celor 27 de state membre existente. În prezent, Ungaria blochează următorul pas în negocierile de aderare ale Ucrainei, iar Republica Moldova este afectată indirect de această poziție a Budapestei, întrucât cele două procese sunt legate între ele.