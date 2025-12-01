Prima pagină » Știri externe » Arma chimică interzisă din Primul Război Mondial folosită în Georgia. Protestatarii au arsuri pe piele

Arma chimică interzisă din Primul Război Mondial folosită în Georgia. Protestatarii au arsuri pe piele

Autoritățile din Georgia au folosit un compus chimic toxic din Primul Război Mondial pentru a dispersa protestatarii antiguvernamentali, potrivit unei investigații BBC.
Andreea Tobias
01 dec. 2025, Știri externe

Substanța numită „camite”, folosită de armata franceză în 1914-1918, a provocat arsuri ale pielii, dificultăți de respirație și vărsături care au persistat săptămâni întregi la manifestanții din Tbilisi, Georgia.

Demonstranții împotriva guvernului georgian s-au confruntat cu simptome severe după ce au fost pulverizați cu tunuri de apă în capitala Tbilisi. „Se simțea apa arzând”, a declarat unul dintre protestatari. Acesta a descris o senzație care nu putea fi îndepărtată prin spălare.

Protestele au izbucnit pe 28 noiembrie 2024

Protestele au izbucnit în Georgia pe 28 noiembrie 2024. Partidul de guvernământ a anunțat suspendarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Obiectivul integrării europene este consacrat în constituția Georgiei.

Poliția georgiană a intervenit folosind tunuri de apă, spray cu piper și gaz CS. Însă dovezile adunate de BBC World Service indică utilizarea unui agent chimic interzis – „camite”. Substanța a fost folosită de Franța împotriva Germaniei în Primul Război Mondial.

Substanța a fost scoasă din circulație în anii 1930 din cauza efectelor pe termen lung. Gazul CS a devenit înlocuitorul său.

Efectele secundare au persistat peste 30 de zile

Dr. Konstantine Chakhunashvili, pediatru prezent la demonstrații, a făcut un studiu asupra a aproape 350 de protestatari. Aproape jumătate au raportat efecte secundare. Acestea au persistat peste 30 de zile: dureri de cap, oboseală, tuse, dificultăți de respirație și vărsături.

Examinarea a 69 de manifestanți a relevat anomalii în semnalele electrice ale inimii. Studiul a fost acceptat pentru publicare de Toxicology Reports, o revistă internațională.

Lasha Shergelashvili, fost șef al departamentului de armament al poliției anti-revoltă, declară că i s-a cerut să testeze acest compus în 2009. Efectele erau diferite de gazul lacrimogen obișnuit. El și cei 15-20 colegi nu au putut respira liber nici după spălarea cu bicarbonat de sodiu.

Georgia: Colegii i-au confirmat suspiciunile

Shergelashvili spune că a recomandat să nu se folosească substanța. Totuși, vehiculele cu tunuri de apă erau încărcate cu acest produs până în 2022, când și-a dat demisia și a părăsit țara.

Din Ucraina, unde locuiește acum, fostul ofițer declară că a bănuit imediat utilizarea aceluiași compus când a văzut imaginile protestelor din 2024. Colegii care încă lucrează în poliție i-au confirmat suspiciunile.

Un alt fost ofițer de rang înalt a confirmat pentru BBC că substanța din 2009 este identică cu cea folosită în noiembrie-decembrie 2024.

Ministerul Afacerilor Interne din Georgia a refuzat să identifice substanța chimică utilizată. A declarat că concluziile investigației BBC sunt „absurde” și că poliția a acționat legal ca răspuns la „acțiunile ilegale ale unor criminali brutali”.