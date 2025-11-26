Prima pagină » Știri externe » Acuzațiile împotriva lui Trump, legate de alegerile din 2020, au fost retrase în Georgia

Un judecător a respins miercuri cazul de interferență electorală din Georgia împotriva președintelui Donald Trump și a altor persoane, după ce procurorul care a preluat cazul a declarat că nu va continua acuzațiile, punând capăt ultimului efort de a-l pedepsi pe președinte în instanță pentru eforturile sale de a anula înfrângerea sa electorală din 2020.
Donald Trump. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
27 nov. 2025, 00:46, Știri externe

Pete Skandalakis, directorul executiv al Consiliului Procurorilor din Georgia, a preluat cazul la începutul acestei luni de la procurorul districtual al comitatului Fulton, Fani Willis, care a fost demisă din cauza unei „aparente nepotriviri” create de o relație romantică cu procurorul special pe care l-a ales să conducă cazul, potrivit AP.

După depunerea plângerii lui Skandalakis, judecătorul Scott McAfee de la Curtea Superioară a comitatului Fulton a emis o ordonanță de respingere a cazului în întregime.

Cazul a început în urmă cu aproape cinci ani, când Willis și-a făcut publică intenția de a investiga dacă au fost făcute tentative ilegale de influențare a alegerilor din stat din 2020.