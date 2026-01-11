Un mire și o mireasă din Pakistan au murit într-o explozie, la câteva ore după nuntă

Explozia s-a întâmplat duminică, în Islamabad, capitala Pakistanului. Pe lângă cei morți, alte șase persoane au fost rănite. În urma exploziei, o parte din casă s-a prăbușit, potrivit informațiilor poliției pakistaneze, citate de Sky News.

De asemenea, câteva case din împrejurimi au fost afectate. Sahibzada Yousaf, un reprezentant al guvernului a precizat că autoritățile au fost anunțate duminică dimineața.

Shehbaz Sharif, premierul Pakistanului a transmis condoleanțe familiilor victimelor, potrivit unui comunicat oficial.

Multe gospodării din Pakistan depind de buteliile cu gaz petrolier lichefiat din cauza presiunii scăzute a gazului natural. În trecut au mai avut loc accidente mortale cauzate de scurgeri de gaz.