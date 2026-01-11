Prima pagină » Știri externe » Un mire și o mireasă din Pakistan au murit într-o explozie, la câteva ore după nuntă

Un mire și o mireasă din Pakistan au murit într-o explozie, la câteva ore după nuntă

Mirele și mireasa, alături de alți șase nuntași dormeau în locuință, la doar câteva ore după nuntă, cât o butelie de gaz a explodat. Toți cei opt au murit.
Un mire și o mireasă din Pakistan au murit într-o explozie, la câteva ore după nuntă
Sursă foto: Pexels
Daiana Rob
11 ian. 2026, 18:08, Știri externe

Explozia s-a întâmplat duminică, în Islamabad, capitala Pakistanului. Pe lângă cei morți, alte șase persoane au fost rănite. În urma exploziei, o parte din casă s-a prăbușit, potrivit informațiilor poliției pakistaneze, citate de Sky News. 

De asemenea, câteva case din împrejurimi au fost afectate. Sahibzada Yousaf, un reprezentant al guvernului a precizat că autoritățile au fost anunțate duminică dimineața.

Shehbaz Sharif, premierul Pakistanului a transmis condoleanțe familiilor victimelor, potrivit unui comunicat oficial.

Multe gospodării din Pakistan depind de buteliile cu gaz petrolier lichefiat din cauza presiunii scăzute a gazului natural. În trecut au mai avut loc accidente mortale cauzate de scurgeri de gaz.

 

 

Recomandarea video

ANALIZĂ Trei ani în fruntea DNA, bile negre, bile albe / EXCLUSIV Șeful DNA, Marius Voineag: Am făcut dosarele Coldea, Iulian Dumitrescu, Buzatu, Piedone
G4Media
De unde provine numele Dedeman, brandul care i-a făcut miliardari pe frații Pavăl. Povestea fabuloasă are legătură cu o soacră
Gandul
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Cancan
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport
Cum justifică Guvernul majorarea impozitelor pe proprietate: „Se impunea”. Mize de miliarde și presiunea PNRR. Ce ne așteaptă de la 1 ianuarie 2027
Libertatea
Tabel bani 2026 | Cum stai cu banii anul acesta, în funcție de zodie. Cine se îmbogățește și cine sărăcește
CSID
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Promotor