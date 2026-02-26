Liderul opoziției din Ungaria: Alegerea este între Europa sau dictatori

Peter Magyar a afirmat că scrutinul din aprilie va însemna un „referendum” asupra direcției Ungariei, după 16 ani de guvernare a premierului Viktor Orban. De asemenea, el a criticat relațiile apropiate ale lui Orban cu Rusia și state precum Kazahstan și Azerbaidjan, dar și obținerea statutului de observator al Ungariei în Consiliul Turcic.

„Acesta va fi un referendum: cred că este clar că alegerea este între Europa sau Consiliul Turcic și dictatori. Este vorba despre dacă Ungaria va continua acești 16 ani de declin sau vom porni spre Europa și dezvoltare, alăturându-ne polonezilor, slovenilor, cehilor și statelor baltice”, a spus Peter Magyar, într-un interviu acordat agenției Reuters.

În cadrul interviului, liderul maghiar a anunțat că în cazul unei victorii, o prioritate va fi deblocara fondurilor prin PNRR, întrucât o parte importantă din fonduri a fost înghețată din cauza problemelor legate de statul de drept. Ungaria are fonduri europene înghețate în valoare de 17 miliarde de euro, dintre care 11 prin PNRR.

„Sper din tot sufletul că vom putea semna rapid un acord și, după un acord de principiu, poate chiar înainte de aprobarea legislației, vor putea începe distribuirea fondurilor”, spune acesta.

Pe plan extern, Peter Magyar a declarat că își dorește relații „constructive și prietenoase” cu Statele Unite, deși președintele Trump și-a anunțat susținerea pentru Viktor Orban.

Într-un sondaj publicat miercuri, se arată că sprijinul pentru Tisza, formațiunea condusă de Peter Magyar este de 42%, în timp ce Fidesz, formațiunea premierului Orban, e susținută de 31% dintre alegători.